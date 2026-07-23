Hà Nội phấn đấu xuất khẩu tăng trưởng 18% trong quý 3 và 4 năm 2026

ANTD.VN - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026, ngành đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, trong đó phấn đấu xuất khẩu tăng 18% ở quý 3 và quý 4...

Giám đốc Sở Công Thương Võ Nguyên Phong báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Viết Thành)

Chiều 23-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trong 6 tháng đầu năm, GRDP của Hà Nội ước tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,18%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025…

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP của Thủ đô đạt 11% trong năm 2026, ngành Công Thương thành phố đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng. Theo đó, khu vực công nghiệp phấn đấu tăng 9,71% trong cả năm; hoạt động bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy tăng 16,04%; xuất khẩu tăng khoảng 12%, ở quý III và quý IV đều phấn đấu tăng 18%.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết, để tạo bứt phá, Sở xác định tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định; đôn đốc hoàn thành đầu tư hạ tầng 2 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp mới; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư 5 chợ đầu mối nông sản cấp vùng, các trung tâm mua sắm Outlet, các trung tâm thương mại quy mô lớn; triển khai Chiến dịch 180 ngày thúc đẩy tiêu dùng…

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh kiến nghị thành phố triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng thực chất, gắn với đơn hàng cụ thể; phát triển hệ thống logistics…

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương góp ý, Hà Nội cần tăng cường liên kết với các địa phương trong nước để tổ chức hội chợ, kết nối giao thương; mở rộng hợp tác với các địa phương, thị trường nước ngoài có nhiều tiềm năng nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lê Hải)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó GRDP ước tăng 8,22%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10,585 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Tuy vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026 thì 6 tháng cuối năm phải tạo được sự chuyển biến mạnh hơn, nhanh hơn và thực chất hơn; phải biến các tiềm năng, dư địa và nguồn lực thành năng lực sản xuất mới, sức mua mới, đơn hàng mới và giá trị gia tăng mới.

Do đó, điều quan trọng là phải nhận diện đúng các điểm nghẽn, xác định rõ những dư địa có thể khai thác ngay, đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao và thống nhất cơ chế tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố xác định sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu là ba động lực có quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Cùng đó, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cải cách thủ tục hành chính phải trở thành những yếu tố tạo đột phá và lan tỏa giữa các động lực tăng trưởng.

Từ kết quả tại hội nghị này, Chủ tịch Hà Nội đề nghị phải chuyển hóa các đề xuất, kiến nghị thành các nhiệm vụ cụ thể, có thời hạn, có đầu mối chịu trách nhiệm và có cơ chế kiểm tra, giám sát. Hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng số khó khăn được tháo gỡ, số thủ tục được rút ngắn, số dự án được đẩy nhanh, số doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường và tạo thêm việc làm.