Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa khẩn trương ứng phó lũ trên các sông

ANTD.VN -Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa ứng phó lũ trên các sông.

Để chủ động ứng phó với lũ trên các tuyến sông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.

Chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn.

Tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông; các chủ phương tiện vận tải thuỷ, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.