Hà Nội họp báo về công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Trung Hiếu trả lời tại họp báo

Cuộc họp báo được tổ chức từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố, trực tuyến đến 126 xã, phường của thành phố.

Hà Nội là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thiết- Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội cho biết, hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, diễn ra vào sáng 29-6. Hội nghị có khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu tham gia, trong đó có 580-780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội sẽ công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, thành tựu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025 và 6 tháng năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, thành phố sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn; tham luận của lãnh đạo bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp về các giải pháp thu hút đầu tư, các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo....

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội cũng trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố và trao các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước tại hội nghị này.

Bên lề hội nghị, thành phố sẽ bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số các dự án thu hút đầu tư của thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế - xã hội; trưng bày, giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Định hướng thu hút đầu tư của Hà Nội trong giai đoạn tới chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, dự án chất lượng cao, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng, tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics hiện đại, tài chính xanh, fintech, giáo dục - đào tạo và y tế chuyên sâu…

Công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Để tạo nền tảng pháp lý và không gian phát triển dài hạn cho các định hướng thu hút đầu tư nêu trên, ngày 13-5-2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm - quy hoạch hợp nhất, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô theo quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ và sự thống nhất của Thành ủy, HĐND thành phố.

Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84km², quy mô dân số dự báo từ 14-15 triệu người vào năm 2035 đến 17-19 triệu người vào năm 2065; lấy quan điểm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

Về mục tiêu tăng trưởng, giai đoạn 2026-2035, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045; tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái”, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Trong số 11 nhóm giải pháp đột phá được xác lập, nổi bật là phát triển liên kết vùng theo mô hình “hạt nhân - vệ tinh”; đột phá hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 1.153km gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đồng thời, hình thành các thiết chế đặc biệt tại các cực tăng trưởng, tiêu biểu là Khu thương mại tự do gắn với đô thị Sân bay phía Bắc và đô thị Khoa học Công nghệ Hòa Lạc; kiến tạo trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Cùng với đó là định hướng quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 - Vùng Thủ đô tại phía Nam và các giải pháp xây dựng đô thị thông minh - xanh - bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Trong khuôn khổ hội nghị bố trí khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các “video” giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô.

Ông Lê Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được diễn ra song song tại Bảo tàng Hà Nội.

Không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp, kết hợp công bố đồ án đồng thời với không gian triển lãm giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội cùng ngày 29-6-2026 để kịp thời thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.

“Việc tổ chức hội nghị là sự kiện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô - từ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, đến tầm nhìn quy hoạch dài hạn và các cơ chế, chính sách đặc thù mới được trao quyền. Đồng thời là thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”- ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh.