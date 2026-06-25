Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

ANTD.VN - Chiều 25/6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII phát biểu bế mạc đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII đã chính thức khép lại sau hai ngày diễn ra (24-25/6) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 119 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn theo đúng quy định, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đoàn. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Phát biểu bế mạc đại hội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII nhấn mạnh, đại hội xác định mục tiêu: Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm tiếp cận sâu, rộng tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên.

Đại hội cũng xác định cần kiên trì, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số và các nền tảng truyền thông mới, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm xã hội và ý thức công dân cho thanh niên.

Triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, tạo động lực khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên trên nhiều lĩnh vực: tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả và sáng tạo, lấy thanh niên làm trung tâm, là chủ thể của các hoạt động.

Bên cạnh đó, đại hội cũng xác định triển khai chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam” trong học tập, phát triển trí tuệ; phát triển, rèn luyện thể chất; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.



Đây là một giải pháp mới mang tính nền tảng của nhiệm kỳ, nhằm tạo điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, góp phần hình thành lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có bản lĩnh, tri thức, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế.

Đại hội cũng xác định các nhiệm vụ quan trọng trong công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Bên cạnh đó, đại hội đã xác định 5 nhiệm vụ đột phá, 13 chỉ tiêu trọng tâm, 7 đề án trọng điểm.

Đặc biệt, với niềm tự hào là đội dự bị tin cậy của Đảng, đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Các cấp bộ Đoàn cần nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến trưởng thành từ phong trào thanh niên, góp phần bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong thanh niên.

Tại phiên bế mạc, đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Sau phiên bế mạc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.