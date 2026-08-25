Lưỡi câu xuyên thủng giác mạc bé trai 13 tuổi, cảnh báo tai nạn trước thềm năm học mới

ANTD.VN - Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn khi đi câu, một bé trai 13 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng lưỡi câu vẫn găm sâu trong mắt phải, gây tổn thương nghiêm trọng nhiều cấu trúc của nhãn cầu.

Chấn thương xuyên nhãn cầu đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thị giác

Bệnh viện Mắt Trung ương vừa thông tin về việc tiếp nhận bé trai Tr.B.N.L. (13 tuổi, học sinh lớp 8, ở xã Phú Sơn, Ninh Bình) với chấn thương nặng ở mắt phải. Đáng chú ý, lưỡi câu vẫn còn găm trong nhãn cầu khi bệnh nhi được đưa tới bệnh viện.

Theo gia đình, sáng cùng ngày, Tr.B.N.L. cùng một người bạn đi câu cá. Do đứng khá gần nhau, khi người bạn giật cần câu, lưỡi câu bất ngờ văng sang và cắm sâu vào mắt phải của L.

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết tổn thương của bệnh nhi rất nghiêm trọng. Lưỡi câu xuyên qua vùng da mi dưới bị rách, tiếp tục xuyên thủng giác mạc, khiến tiền phòng bị xẹp. Thể thủy tinh của mắt cũng bị đục và vỡ. Do tổn thương nặng, các bác sĩ chưa thể quan sát toàn bộ phần bán phần sau của nhãn cầu.

Bệnh nhi được phẫu thuật khẩn cấp để lấy lưỡi câu ra khỏi mắt, đồng thời khâu phục hồi mi và giác mạc, tiêm thuốc nội nhãn.

Sau phẫu thuật, thị lực mắt phải của bệnh nhi hiện chỉ ở mức đếm ngón tay ở khoảng cách 0,4 m. Trẻ tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Theo các bác sĩ, đây là dạng chấn thương xuyên nhãn cầu đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thị giác.

Không chỉ những tai nạn xảy ra khi vui chơi ngoài trời, các vật dụng quen thuộc với trẻ trong học tập cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mắt nếu bị sử dụng sai cách.

Tại Khoa Chấn thương Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, một bệnh nhi 12 tuổi, ở phường Bồ Đề, Hà Nội, cũng vừa được điều trị chấn thương mắt phải sau một tai nạn trong lúc chơi với bạn.

Theo đó, trẻ bị bạn ném thước kẻ và chiếc thước trúng trực tiếp vào mắt. Khi nhập viện, mắt phải của bệnh nhi phù nề, giác mạc vùng trung tâm bị rách, thể thủy tinh vỡ và đục. Thị lực chỉ còn nhận biết bóng bàn tay ở khoảng cách 0,1 m.

Các bác sĩ cho biết thước kẻ, bút, compa và nhiều vật dụng học tập khác vốn rất quen thuộc với học sinh có thể trở thành tác nhân gây chấn thương mắt nếu trẻ cầm, ném hoặc đùa nghịch không đúng cách.

Đặc biệt, thời điểm năm học mới đang cận kề, trẻ sẽ thường xuyên tiếp xúc với các dụng cụ học tập. Vì vậy, việc hướng dẫn trẻ sử dụng đúng cách và nhận diện các nguy cơ gây tai nạn mắt là cần thiết.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khuyến cáo, phòng tránh chấn thương mắt cho trẻ cần bắt đầu từ những tình huống rất thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày.

Khi đi câu cá hoặc đứng gần người đang câu, trẻ cần giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt khi người câu chuẩn bị vung hoặc giật cần. Trẻ không nên đứng phía trước, phía sau hoặc quá sát người đang sử dụng cần câu.

Trong trường học và khi vui chơi, học sinh không được ném, chĩa hoặc sử dụng thước, bút, compa và các vật sắc nhọn để đùa nghịch. Giáo viên, phụ huynh cần thường xuyên nhắc trẻ về nguy cơ chấn thương mắt trong giờ học, giờ ra chơi và các hoạt động tập thể.

Nhà trường cũng cần tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng tránh tai nạn mắt, đồng thời tạo môi trường học tập và vui chơi an toàn cho học sinh.

Đặc biệt, khi xảy ra chấn thương mắt do dị vật hoặc vật sắc nhọn, tuyệt đối không tự ý kéo, rút dị vật đang cắm trong mắt; không dụi hoặc ấn vào mắt. Người bị nạn cần được đưa nhanh đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được xử trí đúng cách.

Một khoảnh khắc bất cẩn có thể để lại hậu quả lâu dài đối với thị lực. Khi năm học mới bắt đầu, chủ động nhận diện và loại bỏ những nguy cơ từ các vật dụng tưởng như vô hại là cách thiết thực để bảo vệ đôi mắt của trẻ.