Hà Nội: Hơn 300 hộ dân tại xã Trung Giã bị ngập do nước sông dâng cao

Hơn 300 hộ dân tại xã Trung Giã bị ngập do nước sông dâng cao

Theo Chi cục thủy lợi và Phòng, chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ ngày 24/8 đến ngày 25/8, mực nước một số sông đã lên mức báo động lũ: Sông Cầu tại trạm Lương Phúc đang vượt mức báo động III (8,0 m) là 0,52 m; Sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân vượt mức báo động II (7,0 m) là 0,97 m, xấp xỉ BĐIII; Sông Tích tại trạm Kim Quan vượt mức báo động III (8,40 m) là 0,22 m; Sông Bùi tại trạm Yên Duyệt vượt mức báo động III (7,0 m) là 0,03 m.

Tại xã Trung Giã, chính quyền địa phương đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó thiên tai, huy động 100% lực lượng trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân theo phương châm "4 tại chỗ".

Thông tin từ xã Trung Giã, toàn xã đã có 338 hộ với tổng số 1.489 người bị cô lập do lũ. Trong đó, xóm Hòa Bình thuộc thôn An Lạc có 1.309 người; xóm An Lạc có 100 người và xóm Trại thuộc thôn Đô Tân có 80 người.

Cùng với đó, khoảng 50ha lúa và hoa màu đã bị ngập, gồm khoảng 30ha tại khu vực Đô Tân và 20ha tại Bắc Sơn. Nhiều diện tích sản xuất khác tiếp tục đối diện nguy cơ ngập nếu mưa kéo dài.

Đặc biệt, xóm Hòa Bình, thôn An Lạc, ngay từ đêm trước đã có nhiều hộ di chuyển gia súc, gia cầm, xe máy và tài sản có giá trị lên những vị trí cao hơn.

Tính đến chiều 24/8, nước lũ tại nhiều vị trí ven sông dâng sâu từ 2m đến 4m, nhấn chìm các tuyến đường dân sinh, khiến việc đi lại bằng đường bộ hoàn toàn tê liệt. Do thiếu thuyền xuồng nên gây khó khăn cho việc tiếp cận cứu hộ người dân vùng ngập lụt.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trung Giã yêu cầu các lực lượng thường trực bám sát địa bàn, chủ động hỗ trợ các khu vực bị chia cắt; chuẩn bị phương tiện vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men và tổ chức cứu hộ khi có yêu cầu.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tại các khu vực ngập không tự ý đi qua vùng nước sâu hoặc nơi có dòng chảy xiết; chủ động di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm lên nơi cao; ngắt nguồn điện tại khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, cần kịp thời thông báo cho trưởng thôn hoặc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã khi cần hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, y tế hoặc cứu hộ khẩn cấp.

Xã cũng tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ để theo dõi mực nước. Các kế hoạch di dân cùng phương án cung cấp lương thực, nước sạch và thuốc men đã được chuẩn bị để triển khai khi cần thiết.

Người dân đổ bao cát để hộ đê Bùi

Tại lưu vực sông Bùi, chiều 24/8, nước bắt đầu tràn qua một số đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2 thuộc xã Xuân Mai, đe dọa khu dân cư và đồng ruộng phía trong đê.

Xã Xuân Mai đã huy động hơn 150 người, gồm lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và người dân địa phương, tham gia đắp chống tràn. Hơn 500m³ cát được tập kết, cùng 10.000 vỏ bao tải và các vật tư cần thiết.

Tại những đoạn nước bắt đầu tràn qua mặt đê, các lực lượng khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng dọc mép đê và phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước xối mạnh gây hư hỏng mặt, mái đê. Địa phương đồng thời huy động ô tô, máy xúc để vận chuyển cát, bao tải và vật tư.