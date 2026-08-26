Trường Văn hóa CAND: Mở lối tương lai cho trẻ em yếu thế

ANTD.VN - Ngay từ năm học 2026-2027, 6 trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND) đi vào hoạt động, mở ra cơ hội học tập, phát triển toàn diện và tạo dựng tương lai vững chắc cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bộ Công an đã đồng loạt công bố thành lập các trường Văn hóa CAND tại khu vực phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Mô hình giáo dục nhân văn, mở lối tương lai

Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch công tác Công an bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Trong đó, chỉ đạo triển khai hết sức kỹ lưỡng, bài bản, nghiêm túc, khẩn trương chủ trương tổ chức các trường Văn hóa CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà của đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng Trường Văn hóa CAND I. (Ảnh: BCA)

Đến nay, đã thành lập và bước đầu đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027 gồm trường Văn hóa CAND I tại Thái Nguyên (phụ trách khu vực trung du và miền núi phía Bắc), trường Văn hóa CAND II tại Đắk Lắk (hướng đến học sinh khu vực miền Trung và Tây Nguyên) và trường Văn hóa CAND III tại Cần Thơ (phục vụ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long).

Nhằm nuôi, dạy, bảo đảm an toàn, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội công bằng trong phát triển, học tập, phấn đấu trở thành những công dân tốt; Đóng góp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Năm học 2026-2027, các trường tập trung tuyển sinh khối lớp 5 đối với cấp Tiểu học; Tuyển sinh đủ các lớp cấp THCS; tuyển sinh khối lớp 10, 11 cấp THPT. Từ năm học 2027-2028, sẽ mở rộng khối lớp tuyển sinh, bảo đảm phủ kín 12 lớp học từ Tiểu học đến hết THPT, theo quy mô được phê duyệt và dự kiến mở rộng phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc.

Việc thành lập hệ thống trường Văn hóa CAND mở thêm một “cánh cửa” học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Minh Đức)

Việc thành lập hệ thống trường Văn hóa CAND tại ba khu vực Bắc, Trung - Tây Nguyên và Tây Nam Bộ như mở thêm một “cánh cửa” học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm đáng chú ý của mô hình là chính sách nuôi, dạy nội trú hoàn toàn miễn phí đối với học sinh thuộc diện tuyển chọn. Đối tượng gồm con thương binh, liệt sĩ CAND và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; Trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; Trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định và một số trường hợp khác thuộc chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Công an.

Ngoài thực hiện chương trình giáo dục phổ thông Quốc gia, các trường còn chú trọng giáo dục pháp luật, ý thức kỷ luật, kỹ năng sống, kỹ năng phòng ngừa tội phạm, giáo dục truyền thống và rèn luyện nhân cách.

Có thể thấy được, từ những ngôi trường đầu tiên tại Thái Nguyên, Đắk Lắk và Cần Thơ, một cơ hội mới đang được mở ra cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Khi việc học không còn bị cản trở bởi điều kiện kinh tế, những ước mơ tưởng chừng xa vời có thêm cơ hội trở thành hiện thực.

Trao cơ hội công bằng, bảo vệ trẻ em từ sớm

Những trường Văn hóa CAND được kỳ vọng không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn trở thành những “mái ấm hạnh phúc”, nâng đỡ các em trên hành trình trưởng thành.

Sự ra đời của các trường Văn hóa CAND mang ý nghĩa lớn. Với nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, gia đình khó khăn hoặc thiếu điều kiện chăm sóc, chi phí học tập và sinh hoạt là một trong những rào cản lớn trên con đường đến trường. Mô hình nội trú miễn phí giúp giảm bớt gánh nặng ấy, đồng thời tạo ra một môi trường ổn định để các em tiếp tục học tập và phát triển.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao quyết định của Bộ Công an về việc thành lập trường Văn hóa Công an nhân dân IV ở Tây Ninh. (Ảnh: Minh Đức)

Chia sẻ với Truyền hình CAND mới đây, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, một lòng vì hạnh phúc của nhân dân cùng với nhiều công tác khác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định xây dựng hệ thống trường Văn hóa CAND.

Đây là mô hình giáo dục liên cấp kết hợp giữa nuôi dạy và đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp; Giúp các em có cơ hội được sống an toàn, đảm bảo tốt nhất quyền trẻ em theo pháp luật và công bằng trong phát triển học tập, có điều kiện, cơ hội phấn đấu trở thành những công dân tốt.

Thông qua mô hình này, sẽ đóng góp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho phát triển đất nước, hiện thực hóa chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta, cũng như những mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và định hướng chiến lược của Đảng.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, chăm lo trẻ em yếu thế từ sớm có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ gốc các nguy cơ đối với an ninh trật tự. Khi được chăm lo, nuôi dưỡng, đào tạo từ sớm, các em sẽ có cơ hội, điều kiện trở thành công dân có ích cho xã hội. Qua đó, giúp giảm thiểu tỷ lệ tội phạm liên quan đến trẻ em; Phòng ngừa từ sớm, từ gốc rễ các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

“Năm học 2026-2027 đánh dấu bước khởi đầu của mô hình trường Văn hóa CAND, góp phần thực hiện chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới của Đảng về bảo vệ an ninh Quốc gia, tạo tiền đề vững chắc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển; Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định.