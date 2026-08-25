Tăng trưởng “2 con số” chỉ bền vững khi được tạo nên từ hàng nghìn doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh

ANTD.VN - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết nêu rõ, tăng trưởng “hai con số” chỉ bền vững khi được tạo nên từ hàng nghìn doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt hơn, thị trường rộng hơn...

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết phát biểu

Sáng 25-8, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) tổ chức Tọa đàm đối thoại chính sách và hành động với chủ đề “Doanh nghiệp Thủ đô hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số”.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030. Trong quá trình đó, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải thực sự trở thành một trong những lực lượng hành động trung tâm.

Theo ông Thiết, UBND TP Hà Nội hiểu rằng, điều doanh nghiệp cần là môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, dễ dự báo; thủ tục hành chính nhanh hơn, rõ hơn; chính sách được triển khai sớm hơn; đồng thời những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp phải được tiếp nhận, phân loại, chuyển đúng cơ quan và theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Thành phố tạo lập thể chế, hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công và môi trường thuận lợi; doanh nghiệp phải chủ động đổi mới quản trị, minh bạch tài chính, đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và năng lực liên kết.

“Tăng trưởng hai con số chỉ bền vững khi được tạo nên từ hàng nghìn doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt hơn, thị trường rộng hơn và hiệu quả cao hơn” - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội nêu rõ. Vì vậy, buổi tọa đàm không dừng ở trao đổi mà còn hướng tới giải pháp, đầu việc và kết quả có thể kiểm chứng.

Các đại biểu trao đổi tại buổi tọa đàm

Tại Tọa đàm, các chuyên gia, nhà đầu tư và đại diện cộng đồng doanh nghiệp cũng đã tập trung trao đổi về vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tăng trưởng, những cơ hội để doanh nghiệp mở rộng quy mô và các điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo TS Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho rằng, trong ngắn hạn, dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể đến từ đầu tư công, xây dựng, giao thông, logistics, bán buôn, bán lẻ... Tuy nhiên, về trung và dài hạn, cần chuẩn bị nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và đất nước.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội góp ý, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tận dụng nhiều không gian phát triển mới của Hà Nội, trước hết là từ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, gồm cơ sở vật chất, giao thông, logistics và hạ tầng xanh. Đầu tư công có thể tạo động lực, dẫn dắt các lực lượng, trong đó có doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, sự phát triển của đô thị thông minh, các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ số cũng mở ra những phân khúc phù hợp với năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Mạc Quốc Anh cũng mong muốn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn FDI và chuyển từ tư duy bán một sản phẩm sang tư duy tham gia chuỗi cung ứng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Hay ông Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phân tích, chi phí tuân thủ, yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, thuế, kế toán... đang đặt ra những thách thức mới. Vì vậy, doanh nghiệp cần thay đổi cách thức quản trị, hướng tới sự chuẩn chỉnh để có thể tiếp cận vốn và tận dụng tốt hơn các chính sách hỗ trợ…

Có thể thấy, để doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số, cần sự đồng hành từ cả hai phía. Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tạo môi trường, chính sách và điều kiện thuận lợi; còn doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và từng bước nâng cao sức cạnh tranh.