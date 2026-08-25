Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí các điểm tham quan, di tích lịch sử... trong ngày Quốc khánh

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã thống nhất mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn trong ngày Quốc khánh 2-9.

Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí các điểm tham quan trong ngày 2-9

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính Thành phố về việc mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được Tờ trình số 18/TTr-SVHTTDL ngày 18/8/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn Thành phố trong ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Thống nhất mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn Thành phố theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình nêu trên.

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Phó Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND Thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế miễn phí tham quan tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý trong các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và Thành phố, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và thẩm quyền; hoàn thành trong năm 2026.