Từ trúng tuyển thành trượt đại học khi nhập học, thí sinh được giải quyết thế nào?

ANTD.VN - Trường ĐH Ngoại ngữ (Đại học Huế) đã thông tin về những trường hợp thí sinh đến làm thủ tục nhập học mới biết mình không trúng tuyển.

Thí sinh đã nhận giấy báo trúng tuyển vẫn bị trượt vì thiếu các điều kiện phụ

Tình trạng thí sinh đã nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ (Đại học Huế) nhưng sau đó lại được thông báo không đủ điều kiện nhập học khiến nhiều phụ huynh, thí sinh thắc mắc về hướng giải quyết đảm bảo quyền lợi của thí sinh khi đã hết thời hạn xét tuyển đợt 1.

Trước phản ánh này, Đại học Huế đã có thông tin phản hồi. Theo đó, đơn vị này đã thực hiện xét tuyển, lọc ảo và công bố kết quả trúng tuyển theo kế hoạch, dữ liệu và quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc phát hành giấy báo trúng tuyển được thực hiện trên cơ sở kết quả xét tuyển tại thời điểm công bố, căn cứ dữ liệu từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ, dữ liệu đăng ký xét tuyển của Đại học Huế, thông tin do thí sinh cung cấp và các dữ liệu liên quan.

Đối với một số ngành có điều kiện hoặc tiêu chí phụ đã được công bố trong Thông tin tuyển sinh của Đại học Huế, việc rà soát không chỉ dừng ở bước lọc ảo trên hệ thống mà còn bao gồm khâu đối chiếu hồ sơ gốc, minh chứng và điều kiện xét tuyển khi thí sinh làm thủ tục nhập học.

Nội dung này cũng được nêu trên giấy báo trúng tuyển: kết quả xét tuyển được công bố dựa trên các nguồn dữ liệu liên quan; “trường hợp phát hiện sai sót (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định hiện hành”.

Thực tế, trong quá trình đối chiếu hồ sơ nhập học đã phát sinh một vài trường hợp thí sinh không đáp ứng tiêu chí phụ hoặc điều kiện bắt buộc của ngành đào tạo. Đại học Huế đã liên hệ trực tiếp với các thí sinh liên quan để thông tin, giải thích căn cứ giải quyết và hỗ trợ bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Đại học Huế chủ động rà soát nguyện vọng tiếp theo của thí sinh. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng tiếp theo trong Đại học Huế và đáp ứng điều kiện xét tuyển, nhà trường xem xét giải quyết theo quy định.

Nếu thí sinh không còn nguyện vọng phù hợp tại Đại học Huế, đơn vị sẽ có văn bản gửi cơ sở đào tạo mà thí sinh đăng ký nguyện vọng tiếp theo, đề nghị phối hợp, tạo điều kiện xem xét theo quy chế tuyển sinh và dữ liệu trên hệ thống.