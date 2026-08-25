Không thu tiền trái quy định, không thu điện thoại của sinh viên khi học Giáo dục quốc phòng an ninh

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu không thu tiền của sinh viên trái quy định dưới mọi hình thức; không tổ chức thu điện thoại của sinh viên khi học môn học Giáo dục quốc phòng an ninh.

Tăng cường thực hành, trải nghiệm, giúp học sinh, sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm công dân

Bộ GD-ĐT yêu cầu năm học mới 2026-2027 tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN), thực hiện quản lý toàn diện môn học GDQPAN cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, trung tâm GDQPAN theo quy định.

Các cơ sở giáo dục cần bảo đảm các điều kiện tổ chức dạy các môn học GDQPAN, đặc biệt lưu ý xây dựng môi trường văn hóa quân sự. Theo đó, cần tổ chức ăn tập trung cho sinh viên bảo đảm đúng, đủ suất bữa ăn; tài chính công khai, minh bạch; cán bộ quản lý, giảng viên GDQPAN chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, duy trì, kiểm tra, giám sát bữa ăn không để lãng phí, thất thoát; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Tổ chức trực y tế 24/24 giờ khi sinh viên học tập tập trung môn học; thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa tai nạn, thương tích, say nắng, say nóng, cảm lạnh và các nguy cơ mất an toàn đối với sinh viên trong thời gian học tập tập trung môn học.

Bộ GD-ĐT yêu cầu không thu tiền của sinh viên trái quy định dưới mọi hình thức; không tổ chức thu điện thoại của sinh viên khi học môn học GDQPAN; các cơ sở giáo dục quy định việc sử dụng điện thoại của sinh viên trong giờ học tập và sinh hoạt tập trung.

Nghiêm cấm cán bộ, giảng viên, sinh viên sử dụng chất cấm, vui chơi, giải trí ăn tiền dưới mọi hình thức; cán bộ, giảng viên không được sử dụng rượu trong thời gian học tập tập trung môn học.

Sinh viên học môn học GDQPAN phải tổ chức ăn, ở tập trung đủ thời gian và biên chế thành tiểu đội, trung đội, đại đội; cán bộ, giảng viên GDQPAN cơ hữu của nhà trường, trung tâm đảm nhiệm chức vụ đại đội trưởng; trung đội trưởng, tiểu đội trưởng do sinh viên kiêm nhiệm; không giao sinh viên đảm nhiệm chức vụ Phó Đại đội trưởng đại đội quản lý sinh viên. Sinh viên nữ phải được bố trí khu vực riêng và bảo đảm ăn, ở phù hợp...