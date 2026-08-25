Tăng cường bảo đảm an toàn vận tải hành khách dịp Quốc khánh 2/9

Dự Hội nghị có đại diện Đội CSGT đường bộ số 14, Công an phường Hoàng Mai, Ban Quản lý Bến xe Giáp Bát và gần 20 doanh nghiệp với hơn 200 đầu xe khách, khoảng 1.000 xe taxi đang hoạt động trên địa bàn.

Đại diện Bến xe Giáp Bát phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 thông tin về tình hình TTATGT liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn; chỉ ra những tồn tại trong công tác quản lý, điều hành của một số doanh nghiệp, đồng thời phân tích các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội về bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 và tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải, Đội CSGT đường bộ số 14 yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát phương tiện và đội ngũ lái xe; chủ động rà soát điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi hoạt động; quản lý chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của lái xe.

Đại diện các doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành các quy định trong KDVT hành khách.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, các doanh nghiệp phải chủ động bố trí phương tiện, lái xe đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách; thực hiện nghiêm các quy định về tốc độ, nồng độ cồn, thời gian lái xe, số người được phép chở; không để xảy ra tình trạng đón, trả khách không đúng quy định, chở quá số người, sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn.

Cùng với đó, các doanh nghiệp được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ khâu điều hành, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm của lái xe; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Qua đó, bảo đảm an toàn cho hành khách, phương tiện và người tham gia giao thông.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Ban Quản lý Bến xe Giáp Bát cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026, đơn vị chủ động triển khai các phương án tăng cường phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, văn minh trong khu vực bến. Bến xe sẽ tăng cường nhân sự, phương tiện phục vụ; thực hiện nghiêm việc bán vé đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tự ý tăng giá, thu phí trái quy định; đồng thời kiên quyết ngăn chặn tình trạng cò mồi, chèo kéo hành khách.

Đội CSGT đường bộ số 14 kiểm soát hoạt động vận tải trước dịp lễ.

Ban Quản lý Bến xe Giáp Bát cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT và các doanh nghiệp vận tải trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động vận tải; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, bảo đảm phương tiện xuất bến đủ điều kiện an toàn, phục vụ hành khách thuận tiện, văn minh trong dịp nghỉ lễ.

Đại diện các doanh nghiệp vận tải khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện các nội dung được quán triệt tại Hội nghị, tăng cường quản lý phương tiện và lái xe, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Tại Hội nghị, gần 20 doanh nghiệp vận tải đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh vận tải, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh vận tải an toàn, văn minh, bình đẳng và thượng tôn pháp luật.

Việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác phục vụ hành khách trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe trong chấp hành pháp luật về TTATGT; chủ động phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an toàn cho hành khách, phương tiện và người tham gia giao thông, phục vụ Nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi trong dịp nghỉ lễ.