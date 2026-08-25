Cùng Việt Nam tiến bước 2026: 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền

ANTD.VN - Chiều 25-8, Báo Nhân dân phối hợp Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. Với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, chương trình sẽ được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó hoạt động đi bộ đồng loạt diễn ra vào 6 giờ ngày 30/8.

Chương trình được kỳ vọng tạo nên một hoạt động cộng đồng có quy mô rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và cùng lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường.

Đồng loạt đi bộ tại 34 tỉnh, thành phố

Hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được triển khai từ ngày 12-8, kêu gọi người dân trên cả nước đăng ký trực tuyến, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin chính thức của chương trình.

Chiều 25-8, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an thông tin báo chí về hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 diễn ra vào sáng 30-8

Điểm nhấn là hoạt động đi bộ toàn quốc diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 30/8. Trong khung thời gian từ 5h đến 8h, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng; đặc biệt, vào 6h cùng ngày, người dân tại 34 tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt tham gia đi bộ.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại họp báo

Sự đồng loạt từ Trung ương đến địa phương không chỉ tạo nên một hoạt động thể thao cộng đồng quy mô lớn mà còn góp phần kết nối người dân ở mọi miền đất nước trong không khí hướng tới các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ban Tổ chức cho biết, trong hai ngày 29 và 30-8, nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu, vận động thể chất và các không gian tương tác về lối sống xanh sẽ được triển khai. Qua đó, chương trình hướng tới trở thành một sự kiện văn hóa - thể thao có sức lan tỏa rộng rãi, tạo dấu ấn trong cộng đồng.

Mỗi bước chân, một thông điệp về sức khỏe và môi trường

Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình là tiếp tục phát huy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích mỗi người chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực.

Thông qua hoạt động đi bộ, chương trình cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân, tạo không gian để cộng đồng cùng tham gia một hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ban Tổ chức cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện thể chất, mỗi bước chân trong chương trình còn được gửi gắm thông điệp về bảo vệ môi trường. Việc khuyến khích người dân đi bộ, lựa chọn những phương thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero.

Đặc biệt, hoạt động đi bộ đồng thời tại 34 tỉnh, thành phố được tổ chức trong khuôn khổ chương trình hướng tới xác lập một dấu mốc Kỷ lục Guinness thế giới mới, qua đó khẳng định sức mạnh kết nối cộng đồng và khả năng huy động người dân tham gia một hoạt động chung trên quy mô toàn quốc.

Với mục tiêu 10 tỷ bước xanh, Ban Tổ chức kêu gọi người dân trên cả nước tham gia tích lũy bước chân, cùng đóng góp vào hành trình chung “Vì Việt Nam vững bền”.

Đáng chú ý, trong vai trò Thương hiệu đồng hành, Vietcombank triển khai cơ chế nhân đôi (x2) bước chân dành cho khách hàng tham gia chiến dịch. Hoạt động này không chỉ góp phần gia tăng số bước chân của chương trình mà còn tiếp sức cho chương trình “Cùng em tiến bước”, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2026-2027.

Với sự tham gia của người dân, các địa phương và sự đồng hành của nhiều đơn vị, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được kỳ vọng tạo thành một ngày hội thể thao cộng đồng rộng lớn, nơi mỗi bước chân không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Người dân có thể đăng ký tham gia, kết nối thiết bị và theo dõi thông tin chương trình tại cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn hoặc Fanpage Cùng Việt Nam tiến bước.