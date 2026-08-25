Cảnh sát đường thủy Hà Nội tuần tra, bảo đảm an toàn mùa mưa bão

ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn khiến nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy mạnh, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát, trực tiếp đến các bến đò, khu vực neo đậu và từng hộ dân vạn chài để kiểm tra, cảnh báo, hướng dẫn biện pháp phòng tránh, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân sinh sống ven sông.

Ngày 25/8, phóng viên ANTĐ cùng với tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có buổi tuần tra tuyến sông Hồng do đơn vị quản lý.

Cảnh sát đường thủy số 2 tuần tra trên sông Hồng sáng 25/8

Cảnh sát đường thủy tuyên truyền bảo đảm an toàn mùa mưa bão cho chủ bến đò.

Cán bộ Đội CS đường thủy số 2 hướng dẫn người dân mặc áo phao

Cán bộ Đội CS đường thủy số 2 hướng dẫn người dân di chuyển lên bờ.

Tuần tra trên sông bảo đảm an toàn mùa mưa bão

Tại bến đò Văn Đức, xã Bát Tràng, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với Công an xã Bát Tràng kiểm tra hoạt động tại bến đò, rà soát tình hình neo đậu của các phương tiện và trực tiếp đến những khu vực có người dân sinh sống trên sông. Đồng thời tuyên truyền cho chủ bến nghiêm túc chấp hành các quy định về giao thông đường thủy, yêu cầu 100% khách mặc áo phao khi lên phà. Người dân qua sông được hướng dẫn mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh; người điều khiển phương tiện được nhắc nhở theo dõi sát diễn biến thời tiết, dòng chảy và chủ động phòng ngừa rủi ro.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 hướng dẫn, dặn dò bà con bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 hướng dẫn, dặn dò bà con bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.

Ông Trần Đức Hùng, đại diện bến đò Văn Đức, xã Bát Tràng luôn tích cực phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn tại khu vực bến. Việc kiểm tra trực tiếp góp phần nâng cao trách nhiệm của người quản lý, người điều khiển phương tiện và ý thức tự bảo vệ của hành khách khi tham gia giao thông đường thủy.

Với các hộ dân vạn chài, lực lượng cảnh sát đường thủy kiểm tra dây neo, hướng dẫn gia cố phương tiện, chuẩn bị áo phao, dụng cụ cứu sinh và sẵn sàng di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn khi mực nước tiếp tục biến động.

Cụ Hồ Thị Vinh, 76 tuổi xúc động khi được lực lượng cảnh sát đường thủy quan tâm, hỗ trợ mùa mưa bão.

Trung tá Trần Văn Công tặng áo phao cho người dân vạn chài Văn Đức

Cụ Hồ Thị Vinh, 76 tuổi, đã sống mấy chục năm tại làng chài Văn Đức không giấu được xúc động khi được lực lượng cảnh sát đường thủy đến thăm, tặng áo phao. Cụ cho biết: Trước và trong mùa mưa bão hàng năm, gia đình đều được lực lượng cảnh sát đường thủy ghé thăm, nói chuyện, dặn dò khi có bão phải di chuyển lên bờ để bảo đảm an toàn tính mạng. Các anh còn cho số điện thoại đường dây nóng để gọi khi cần hỗ trợ.

Cũng chung niềm phấn khởi khi được lực lượng chức năng đến thăm hỏi, ông Nguyễn Văn Sơn, 54 tuổi cho biết sẽ chấp hành nghiêm mọi quy định và dặn dò của cảnh sát đường thủy trong việc bảo đảm an toàn mùa mưa bão cho cả gia đình. Đồng thời sẽ tuyên truyền đến các bà con vạn chài chủ động phòng ngừa trước những diễn biến bất thường của mực nước, thời tiết, nhất là trong các đợt mưa lớn để không xảy ra những hậu quả không mong muốn.

Phương châm “chủ động từ sớm, ứng phó từ xa, không để bị động, bất ngờ”

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn, nước sông dâng cao và dòng chảy mạnh, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, xác định phương châm “chủ động từ sớm, ứng phó từ xa, không để bị động, bất ngờ”, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn giao thông trên tuyến sông Hồng. Thực hiện phong trào “3 nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm như bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, khu vực neo đậu phương tiện, các công trình đang thi công và những nơi có nguy cơ sạt lở, dòng chảy xiết. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm đến người dân sinh sống, làm ăn trên sông, tại các khu vực làng chài, nhà nổi.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2, xác định phương châm “chủ động từ sớm, ứng phó từ xa, không để bị động, bất ngờ”, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn giao thông trên tuyến sông Hồng.

Cán bộ, chiến sĩ chủ động bám tuyến, tiếp cận từng khu vực để tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân kiểm tra dây neo, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh và chủ động di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn khi mực nước có diễn biến bất thường. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm hoặc người dân gặp khó khăn, lực lượng Cảnh sát đường thủy chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt quan tâm đến người già, trẻ em và những hộ dân không có điều kiện tự di chuyển.

“Gần dân nhất” không chỉ là bám tuyến, sát địa bàn mà còn phải kịp thời có mặt khi nhân dân cần.

Thiếu tá Lều Quang Minh cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 cũng cho biết thêm: Chúng tôi xác định “Gần dân nhất” không chỉ là bám tuyến, sát địa bàn mà còn phải kịp thời có mặt khi nhân dân cần. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đại diện Công an xã Bát Tràng cũng cho biết, việc phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm tra, nắm tình hình tại khu vực ven sông, bến đò và các vạn dân cư giúp địa phương chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tuyên truyền, cảnh báo và hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai và giữ bình yên trên tuyến sông Hồng.