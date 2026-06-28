Công an Hà Nội: Chi tiết mức phạt vi phạm an ninh trật tự, đô thị từ 1/7/2026

ANTD.VN - Bắt đầu từ ngày 01/7/2026, Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội chính thức có hiệu lực. Dựa trên tài liệu tuyên truyền, phổ biến chính thức của CATP Hà Nội, infographic dưới đây tổng hợp mức tiền phạt cụ thể đối với 28 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đô thị mà người dân cùng các cơ sở kinh doanh cần đặc biệt lưu ý để nghiêm chỉnh chấp hành.