Tuyến phố trung tâm Thủ đô "lột xác" sau 6 tháng triển khai mô hình "Ba nhất"

ANTD.VN - Không còn hình ảnh phương tiện dừng, đỗ tràn lan như trước, tuyến Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi đang dần trở thành tuyến phố kiểu mẫu của Thủ đô. Đó là kết quả từ mô hình "Ba nhất" với sự kết hợp giữa công nghệ AI, điều hành giao thông thông minh và tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Trước thời điểm triển khai mô hình tuyến đường "Ba nhất", trục Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi là một trong những tuyến giao thông trọng điểm tại khu vực trung tâm Thủ đô, có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, tập trung nhiều cơ quan, điểm du lịch, trung tâm thương mại và bệnh viện.

Vào các khung giờ cao điểm, tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, nhất là xe taxi, xe hợp đồng công nghệ dừng đón, trả khách tùy tiện, từng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây cản trở dòng phương tiện và làm giảm mỹ quan đô thị.

Các phương tiện vi phạm được ghi lại bởi thiết bị chuyên dụng

Xuất phát từ thực tiễn đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai xây dựng mô hình Tuyến đường "Ba nhất" trên trục này với ba tiêu chí gồm: trật tự giao thông an toàn nhất; trật tự đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp nhất; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm nhất.

Sau hơn 6 tháng triển khai, mô hình đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đưa tuyến phố trở thành hình mẫu về trật tự, văn minh đô thị và tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Hình ảnh ghi lại khiến chủ xe vi phạm không thể chối bỏ vi phạm

Để duy trì hiệu quả của mô hình, Đội CSGT đường bộ số 1 đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, điều hành giao thông. Hệ thống camera AI kết hợp đèn tín hiệu giao thông thông minh được khai thác hiệu quả, giúp giám sát tình hình giao thông theo thời gian thực, phân tích lưu lượng phương tiện để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, đơn vị duy trì thường xuyên các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động trên toàn tuyến nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ghi nhận trong sáng 6-7, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục tuần tra, kiểm soát. Tại khu vực quảng trường Nhà hát Lớn, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 3 trường hợp taxi công nghệ dừng, đỗ sai quy định. Các trường hợp vi phạm đều thừa nhận hành vi của mình đã ảnh hưởng đến trật tự giao thông và cam kết không tái phạm.

Chủ xe buộc phải thừa nhận, ký vào biên bản vi phạm sau khi xem lại hình ảnh được lực lượng chức năng ghi nhận

Trên tuyến Tràng Thi, lực lượng CSGT tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định trước khu vực Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bảo đảm lòng đường luôn thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho xe cấp cứu và người dân lưu thông.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, việc xây dựng tuyến đường "Ba nhất" là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống camera AI trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm; đồng thời duy trì lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, kiên quyết không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Mô hình "Ba nhất" đã mang lại diện mạo mới cho trục đường "nóng" của Thủ đô

Hiệu quả của mô hình cũng được thể hiện bằng những con số cụ thể.

Từ ngày 15-6 đến 5-7-2026, trên các tuyến đăng ký xây dựng mô hình "Ba nhất", Đội CSGT đường bộ số 1 đã phát hiện, xử lý 76 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định, xử phạt hành chính hơn 43 triệu đồng.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước hình thành nếp sống văn minh khi tham gia giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Thực tế sau hơn nửa năm triển khai cho thấy, mô hình Tuyến đường "Ba nhất" không chỉ mang lại hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình; tăng cường phối hợp với Công an các phường trong quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn gắn với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, từng bước nhân rộng mô hình trên nhiều tuyến phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.