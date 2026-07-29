Hành vi “lạ” của 2 thiếu nữ bị Cơ quan Công an xử lý nghiêm

ANTD.VN - Vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại quay clip, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện và lưu thông bằng xe không gắn biển số... hai thiếu nữ ở Lào Cai đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý nghiêm với tổng số tiền phạt gần 11 triệu đồng.

Tự quay clip vi phạm giao thông, 2 thiếu nữ bị phạt gần 11 triệu đồng

Khoảng 0h30 ngày 27-7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Trung Tâm (tỉnh Lào Cai) phát hiện H.T.K.T (SN 2011, trú tại phường Cầu Thia) điều khiển xe mô tô chở theo một thiếu nữ, đồng thời sử dụng điện thoại di động để quay clip khi đang tham gia giao thông.

Nhận thấy hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển cùng lúc vi phạm nhiều quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gồm: không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; phương tiện không gắn biển kiểm soát và người điều khiển chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định.

Đáng chú ý, việc vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại để quay video không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho chính người điều khiển và những người tham gia giao thông xung quanh.

Cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý hai trường hợp vi phạm

Đối với các vi phạm nêu trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hành chính đối với người điều khiển phương tiện. Đồng thời, chủ phương tiện cũng bị xử lý về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm gần 11 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số thanh, thiếu niên bất chấp quy định pháp luật, quay video, phát trực tiếp hoặc tạo nội dung trên mạng xã hội trong khi điều khiển phương tiện nhằm thu hút lượt xem, lượt tương tác. Đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không sử dụng điện thoại, quay phim, chụp ảnh hoặc thực hiện các hành vi gây mất tập trung khi điều khiển phương tiện. Mỗi người cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.