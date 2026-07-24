Cơ quan Thuế kiểm tra 30 doanh nghiệp bất động sản, kiến nghị xử lý hơn 565 tỷ đồng

ANTD.VN - Năm 2025, cơ quan thuế đã kiểm tra 30 doanh nghiệp bất động sản lớn, kiến nghị xử lý tài chính 565,6 tỷ đồng. Năm 2026, cơ quan Thuế các cấp dự kiến kiểm tra thêm 45 doanh nghiệp nữa.

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Đà Nẵng. Nội dung kiến nghị của cử tri đề nghị Bộ Tài chính và cơ quan Thuế các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và thu hồi triệt để các khoản nợ thuế, hành vi trốn thuế kéo dài tại các dự án bất động sản lớn nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện chính sách thuế.

Mỗi doanh nghiệp bị kiểm tra thuế trong năm 2025 bị xử lý tài chính trung bình gần 22 tỷ đồng

Tháo gỡ vướng mắc để đẩy mạnh thu hồi nợ thuế

Trả lời, Bộ Tài chính cho biết, về công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, Bộ đã chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp tăng cường rà soát, phân loại nợ thuế, thường xuyên đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và áp dụng kịp thời các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với các trường hợp chây ỳ, nợ thuế kéo dài.

Đối với các khoản nợ phát sinh từ đất của các dự án bất động sản, cơ quan Thuế thường xuyên theo dõi, rà soát để đôn đốc thu nộp theo quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử lý một số khoản nợ còn phụ thuộc vào kết quả giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến đất đai như xác định hoặc xác định lại giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất và xử lý các vướng mắc pháp lý của dự án.

Do đó, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp quản lý nợ theo quy định của pháp luật về thuế, cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tại địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính, làm cơ sở thu hồi các khoản nợ vào ngân sách nhà nước.

“Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp tăng cường công tác quản lý nợ, tập trung đôn đốc thu hồi các khoản nợ thuế, trong đó có các khoản thu từ đất; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi nợ, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật” – Bộ Tài chính cho hay.

Thanh tra 30 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 565,6 tỷ đồng

Về công tác kiểm tra thuế đối với các dự án bất động sản lớn, theo Bộ Tài chính, ngành Thuế thực hiện quản lý thuế đối với người nộp thuế, trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định tại Luật Quản lý thuế; thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế theo kế hoạch được xây dựng hàng năm theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

Trong năm 2025, cơ quan Thuế đã xây dựng và chỉ đạo triển khai chuyên đề kiểm tra thuế đối với 30 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản lớn trên phạm vi cả nước theo phân cấp quản lý (trong đó, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM).

Đến nay, cơ quan Thuế các cấp đã ban hành 26 Quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền kiến nghị xử lý là 565,6 tỷ đồng, trung bình là 21,7 tỷ đồng/cuộc kiểm tra. Con số này cao gấp khoảng 18 lần so với số kiến nghị xử lý trung bình mỗi cuộc kiểm tra đối với các doanh nghiệp nói chung trong năm trước (1,2 tỷ đồng/cuộc).

Đối với năm 2026, bên cạnh việc tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ đọng, cơ quan Thuế các cấp tiếp tục rà soát, phân tích rủi ro đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xác định đây là một trong những ngành nghề, lĩnh vực cần tập trung kiểm tra.

Theo đó, Thuế các tỉnh, thành phố đã xây dựng chuyên đề kiểm tra đối với 45 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn (trong đó, Thuế thành phố Đà Nẵng đã lập kế hoạch kiểm tra đối với 10 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong năm 2026).