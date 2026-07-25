Giá vàng quay đầu tăng sau “cú sốc” giảm sâu

ANTD.VN - Sau khi giảm tới 8 triệu đồng mỗi lượng do những thông tin tiêu cực liên quan đến việc khởi tố Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC, giá vàng đã quay đầu tăng khá mạnh kể từ chiều qua.

Trong phiên hôm qua, giá vàng trong nước ban đầu giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng vào buổi sáng, nâng tổng mức giảm kể từ sau sự việc bắt Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC lên 8 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 7 triệu đồng ở chiều bán ra.

Tuy nhiên, đến cuối buổi sáng và đầu giờ chiều, các doanh nghiệp lại liên tục điều chỉnh bảng giá vàng theo hướng tăng, thậm chí tính chung phiên, giá vàng đã tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng so với cuối phiên liền trước.

Đà phục hồi của thị trường kim loại quý này vẫn tiếp tục trong sáng cuối tuần. Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng SJC đã tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua vào – bán ra tại 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng.

Áp lực bán vàng đã giảm

Đối với vàng nhẫn, trong phiên hôm qua có mức chênh lệch tương đối lớn. Các thương hiệu vàng nhẫn SJC và PNJ thấp hơn các thương hiệu còn lại khoảng 3-4 triệu đồng mỗi lượng.

Tuy nhiên, sang phiên hôm nay, mức chênh lệch này đã được thu hẹp. Theo đó, giá niêm yết một số thương hiệu nhẫn phổ biến như sau: Nhẫn SJC 137,0 – 141,0 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 136,2 – 141,2 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI, nhẫn Huy Thanh cùng giá 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 138,9 – 142,7 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải 138,8 – 142,6 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng…

Thị trường vàng trong nước hồi phục trong bối cảnh thế giới không có biến động quá lớn, cho thấy có thể đà bán tháo sau những tin tức xấu đã chững lại, nhiều người dân đã quyết định mua vàng khi giá giảm sâu.

Trên thế giới, sau khi tăng khá mạnh trong phiên hôm qua thì phiên cuối tuần, kim loại quý duy trì mức giá quanh vùng 4.052 USD/ounce, nhích nhẹ gần 4 USD so với phiên liền trước.

Giá vàng và bạc giao ngay tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch chiều thứ Sáu tại Mỹ, do giá dầu thô giảm sau đợt tăng vọt hôm thứ Năm, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và đồng đô la Mỹ duy trì gần mức cao gần đây.

Tình hình thị trường sau khi công bố dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ vẫn còn hai chiều. Hoạt động kinh doanh của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng tốc lên mức cao nhất trong 8 tháng vào tháng 7, doanh số bán nhà mới tăng trong tháng 6 và báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục. Dữ liệu này đã hạn chế kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ được nhen nhóm từ sự suy giảm của chỉ số CPI và PPI trước đó.

Thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng rủi ro tăng lãi suất bất ngờ vẫn chưa biến mất nếu giá dầu tiếp tục tăng.

Hiện giá dầu Brent đã giảm xuống vùng dưới 97 USD/thùng sau khi vọt tăng lên 102 USD/thùng trước đó. Dù tình hình giao thông qua eo biển Hormuz đã được mở trở lại nhưng đang chịu áp lực rất lớn từ quân đội và hoạt động ngoại giao. Lực lượng Mỹ và Iran vẫn đang giao tranh quanh vùng Vịnh, và các mối đe dọa của lực lượng Houthi đối với hoạt động vận tải biển liên kết với Ả Rập Xê Út đã gây áp lực lên dòng chảy ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Điều này có thể khiến giá dầu chịu nhiều áp lực.

Vào tuần tới, các nhà giao dịch đang theo dõi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới, GDP quý 2, chỉ số lạm phát PCE mà Fed ưu tiên sử dụng và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến vận tải biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.