ANTD.VN - Tiếp tục tháo gỡ rào cản thủ tục trong lĩnh vực thẩm định giá là một trong những kiến nghị đáng chú ý của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khi góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2024/NĐ-CP.

Theo góp ý gửi Bộ Tài chính về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất tiếp tục cắt giảm các thủ tục chưa thực sự cần thiết, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Một trong những nội dung được VCCI kiến nghị điều chỉnh là thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá khi giấy chứng nhận bị mất. Dự thảo yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản kê khai lý do mất giấy chứng nhận và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung kê khai. Tuy nhiên, theo VCCI, quy định này không mang lại nhiều giá trị trong công tác quản lý nhưng lại làm phát sinh thêm thủ tục.

VCCI đề xuất tinh gọn thủ tục, rút ngắn thời gian cấp lại giấy chứng nhận thẩm định giá.

VCCI chỉ ra rằng ở nhiều thủ tục cấp lại giấy phép hiện nay, doanh nghiệp không phải giải trình nguyên nhân làm mất giấy tờ. Hơn nữa, việc thất lạc giấy chứng nhận có thể xảy ra vì nhiều lý do khách quan, trong khi cơ quan quản lý cũng không có cơ sở để xác minh tính chính xác của nội dung kê khai.

Đáng chú ý, việc cấp lại giấy chứng nhận chỉ là cấp lại bản giấy từ dữ liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước đó, không làm thay đổi điều kiện kinh doanh hay thông tin quản lý của doanh nghiệp. Vì vậy, ngay cả khi doanh nghiệp khai báo không đầy đủ hoặc không chính xác thì cũng không phát sinh rủi ro đáng kể đối với hoạt động quản lý nhà nước.

Từ đó, VCCI đề nghị bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai lý do mất giấy chứng nhận và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung kê khai, qua đó giảm bớt thủ tục và phù hợp với chủ trương cải cách hành chính.

Bên cạnh hồ sơ cấp lại, VCCI cũng góp ý về thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức này đánh giá tích cực việc dự thảo rút ngắn thời hạn cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. Đây được xem là bước cải thiện đáng ghi nhận, góp phần giảm thời gian thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo VCCI, dự thảo lại quy định cùng một thời hạn 10 ngày làm việc cho cả thủ tục cấp mới và cấp lại. Cách tiếp cận này chưa phản ánh đúng tính chất của từng loại hồ sơ, bởi thủ tục cấp lại do mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận không đòi hỏi cơ quan quản lý phải thẩm định lại điều kiện kinh doanh mà chỉ thực hiện cấp lại trên cơ sở dữ liệu sẵn có.

Trong khi Nghị định số 78/2024/NĐ-CP hiện hành quy định thời gian cấp lại là 5 ngày làm việc, thì dự thảo mới lại kéo dài lên 10 ngày. Điều này đi ngược mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính và làm tăng thời gian chờ đợi của doanh nghiệp đối với một thủ tục vốn có tính chất đơn giản.

Vì vậy, VCCI đề xuất giữ nguyên thời hạn 10 ngày đối với thủ tục cấp mới, đồng thời quy định riêng thời hạn giải quyết hồ sơ cấp lại do mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận ở mức 2-3 ngày làm việc, hoặc ít nhất duy trì mức 5 ngày như hiện hành.

Không chỉ góp ý về thủ tục, VCCI còn đề nghị điều chỉnh điều khoản chuyển tiếp của dự thảo. Theo quy định được đề xuất, các hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hoặc đã được đóng dấu bưu chính trước ngày Nghị định mới có hiệu lực sẽ tiếp tục áp dụng quy định của Nghị định số 78/2024/NĐ-CP.

Theo VCCI, quy định này có thể khiến doanh nghiệp không được hưởng những chính sách có lợi hơn từ Nghị định mới. Trên thực tế, nhiều hồ sơ được gửi qua bưu điện trước thời điểm Nghị định có hiệu lực nhưng chỉ được cơ quan nhà nước tiếp nhận sau đó. Nếu vẫn phải áp dụng quy định cũ, doanh nghiệp sẽ mất cơ hội được hưởng các thủ tục đã được đơn giản hóa và thời gian giải quyết ngắn hơn.

Do đó, VCCI kiến nghị bỏ cụm từ "hoặc đã được đóng dấu bưu chính" trong điều khoản chuyển tiếp. Theo đề xuất này, chỉ những hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định có hiệu lực mới tiếp tục áp dụng quy định cũ; còn mọi hồ sơ được tiếp nhận sau thời điểm đó nên được xử lý theo quy định mới để bảo đảm tối đa quyền lợi cho doanh nghiệp.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kỳ vọng những kiến nghị trên sẽ được Bộ Tài chính xem xét trong quá trình hoàn thiện dự thảo, qua đó tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực thẩm định giá.