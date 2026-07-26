Bell Đức đạt chứng nhận BSCI: 'Tấm vé thông hành' tới thị trường quốc tế

ANTD.VN -Trong nhiều năm trước, chất lượng sản phẩm thường là yếu tố quyết định khi doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp. Tuy nhiên, cùng với xu hướng phát triển bền vững, nhiều thương hiệu và nhà bán lẻ quốc tế hiện còn đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về trách nhiệm xã hội, điều kiện làm việc và tính minh bạch trong hoạt động sản xuất.

Vì vậy, bên cạnh năng lực sản xuất, các tiêu chuẩn như BSCI (Business Social Compliance Initiative) ngày càng được xem là một trong những căn cứ quan trọng khi đánh giá và lựa chọn đối tác.

BSCI không đánh giá chất lượng của một sản phẩm, mà đánh giá cách một doanh nghiệp vận hành nhà máy. Từ điều kiện làm việc của người lao động, hệ thống an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, thời giờ làm việc, chế độ phúc lợi đến việc tuân thủ pháp luật và quy trình quản trị đều được xem xét thông qua quá trình đánh giá độc lập tại hiện trường. Doanh nghiệp không chỉ phải cung cấp hồ sơ mà còn phải chứng minh các tiêu chuẩn được thực hiện nhất quán trong hoạt động sản xuất hàng ngày.

Hệ thống máy móc tại nhà máy Bell Đức tại Việt Nam

Mới đây, Công ty TNHH Bell Đức đã hoàn thành đánh giá và đáp ứng các yêu cầu của BSCI sau hơn một năm chuẩn bị và hoàn thiện hệ thống quản trị.

Phòng thí nghiệm Bell Đức

Theo đại diện doanh nghiệp, Bell Đức đã rà soát toàn diện quy trình vận hành, chuẩn hóa hệ thống quản lý, nâng cấp điều kiện làm việc tại nhà máy, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, lối thoát hiểm, biển báo an toàn và trang bị bảo hộ lao động. Cùng với đó, doanh nghiệp tăng cường đào tạo cán bộ, công nhân viên nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn được duy trì trong quá trình sản xuất.

Được thành lập năm 2009, Bell Đức là doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và gia công OEM/ODM trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Với hệ thống nhà máy hiện đại cùng đội ngũ hơn 500 cán bộ, công nhân viên, doanh nghiệp hiện là đối tác sản xuất của nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực chuỗi cung ứng, khi các thị trường xuất khẩu ngày càng chú trọng các tiêu chuẩn ESG và trách nhiệm xã hội, những doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu như BSCI sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận khách hàng quốc tế và tham gia chuỗi cung ứng của các thương hiệu toàn cầu. Đối với hoạt động gia công OEM/ODM, kết quả đánh giá BSCI cũng là một trong những cơ sở để đối tác đánh giá năng lực quản trị, mức độ tuân thủ và khả năng vận hành ổn định của nhà máy.

Máy sản xuất kem đánh răng tự động tại nhà máy Bell Đức

Việc đạt BSCI không chỉ ghi nhận những nỗ lực của Bell Đức trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị mà còn tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, Bell Đức cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực và các tiêu chuẩn quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời phát triển hoạt động gia công OEM/ODM theo định hướng bền vững và hội nhập quốc tế.

Nhà máy Bell Đức tại Hiển Khánh, Ninh Bình

Với năng lực nghiên cứu, sản xuất và gia công đa dạng trong các lĩnh vực hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa, thực phẩm và hàng tiêu dùng, Bell Đức sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường.