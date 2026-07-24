Giá vàng tiếp tục đà giảm

ANTD.VN - Giá vàng trong nước chưa dứt đà giảm sau phiên giảm sâu đến 6-7 triệu đồng mỗi lượng hôm qua.

Trong phiên hôm qua, thị trường vàng trong nước đã phản ứng tiêu cực với thông tin khởi tố Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Chỉ trong 1 phiên giao dịch, giá vàng đã giảm tới 7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra, bất chấp giá thế giới có xu hướng đi lên. Nguyên nhân khiến vàng trong nước sụt giảm là do lương người dân đổ đi bán vàng tăng mạnh.

Bước sang phiên hôm nay, thương hiệu vàng SJC trong nước vẫn chưa thấy diễn biến tích cực. Ngay khi mở cửa, giá vàng SJC đã tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra, xuống 134,0 – 139,0 triệu đồng/lượng.

Nhiều người quyết định bán vàng SJC sau thông tin tiêu cực tại Công ty SJC

Trong khi đó, thị trường vàng nhẫn có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi nhẫn tròn 999.9 của SJC và PNJ chỉ được giao dịch ở mức giá 133,0 – 138,0 triệu đồng/lượng thì một số thương hiệu vàng nhẫn vẫn niêm yết giá tương đối cao, dù mặt bằng chung vẫn giảm so với phiên hôm qua.

Cụ thể, nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang mua vào – bán ra tại 138,7 – 142,5 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 139,0 – 143,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải 139,6 – 143,6 triệu đồng/lượng…

Thị trường vàng trong nước đang chịu áp lực từ cả những thông tin tiêu cực trong nước, vừa chịu sức nặng của đà giảm trên thị trường thế giới. Phiên giao dịch 23/7 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã giảm mạnh tới 80,8 USD mỗi ounce, chốt phiên tại 4.048,6 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, kim loại quý tiếp tục điều chỉnh và hiện đang giao dịch quanh vùng 4.042 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và giá dầu thô tăng trở lại đang gây áp lực cho giá vàng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm qua đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, nhưng vẫn tập trung vào rủi ro lạm phát do ngành năng lượng gây ra.

Tại Mỹ, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 22.000 xuống còn 187.000, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 1969, cho thấy tỷ lệ sa thải vẫn ở mức thấp kỷ lục ngay cả khi đà tuyển dụng đã chậm lại.

Dữ liệu này khiến thị trường xem quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới. Cơ quan này được cho là nhiều khả năng vẫn sẽ giữ nguyên lãi suất, tuy nhiên theo đánh giá lại của thị trường thì đây sẽ không phải là một bước ngoặt theo hướng ôn hòa. Rủi ro tăng lãi suất vào cuối năm là vẫn còn khi dữ liệu việc làm khả quan và giá dầu cao hơn.

Tình hình eo biển Hormuz vẫn chưa thực sự ổn. Tuyến đường vận chuyển vẫn mở nhưng chịu áp lực rất lớn từ hoạt động quân sự và vận tải biển, chứ không phải một môi trường hoạt động bình thường. Giá dầu Brent giao dịch trên 100 USD trong phiên sau các vụ tấn công vào tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ và các cuộc giao tranh mới liên quan đến lực lượng được Iran hậu thuẫn đã làm gia tăng cú sốc an ninh năng lượng vượt ra ngoài phạm vi Hormuz.

Đối với vàng, tác động vẫn là hai chiều: rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu tăng vọt đang làm tăng kỳ vọng lạm phát, đẩy lợi suất lên cao và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vốn không sinh lời.