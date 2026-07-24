Người Việt thanh toán xuyên biên giới nhiều hơn, VIB triển khai chương trình hoàn 100% phí giao dịch quốc tế

ANTD.VN -Nếu trước đây thanh toán bằng ngoại tệ chủ yếu gắn với du lịch, công tác hay mua sắm ở nước ngoài, thì nay chỉ cần đăng ký một nền tảng AI, phần mềm làm việc hoặc dịch vụ số toàn cầu, thanh toán bằng ngoại tệ đã trở thành một phần trong chi tiêu hàng ngày của nhiều người Việt.

Từ đặt phòng khách sạn, mua vé máy bay quốc tế đến chi trả cho các nền tảng quảng cáo hay phần mềm phục vụ công việc, giao dịch bằng ngoại tệ ngày càng hiện diện nhiều hơn trong đời sống và công việc. Xu hướng này cũng thúc đẩy các ngân hàng phát triển các giải pháp giúp khách hàng tối ưu chi phí ngay trên mỗi giao dịch quốc tế.

Thanh toán quốc tế tăng nhanh, nhưng phí ngoại tệ vẫn là khoản chi phí dễ bị bỏ qua

Theo nghiên cứu Visa Consumer 360 do Visa thực hiện với 1.000 người tiêu dùng Việt Nam gần đây, có tới 56% người được khảo sát đang sở hữu thẻ đa ngoại tệ và 34% đã từng sử dụng, cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (lần lượt là 52% và 28%). Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực về mức độ sẵn sàng thanh toán quốc tế bằng thẻ.

Không chỉ vậy, trên phạm vi toàn khu vực, thẻ tín dụng cũng đã lần đầu vượt qua tiền mặt để trở thành phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất trong các chuyến đi quốc tế. Theo Visa, xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với những phương thức thanh toán an toàn, thuận tiện và dễ kiểm soát khi mua sắm hoặc di chuyển xuyên biên giới.

Cùng với sự gia tăng của các giao dịch quốc tế là một khoản chi phí mà nhiều chủ thẻ chưa thực sự quan tâm: phí giao dịch ngoại tệ. Khoản phí này thường dao động khoảng 2-4% giá trị giao dịch, tùy theo từng dòng thẻ và chính sách của ngân hàng. Do chỉ phát sinh dưới dạng một khoản tiền nhỏ trong mỗi lần thanh toán, nhiều người ít để ý. Tuy nhiên, nếu cộng dồn trong cả năm, đặc biệt với những khách hàng thường xuyên sử dụng các nền tảng quốc tế, đi công tác hoặc du lịch nước ngoài, tổng chi phí có thể lên tới hàng triệu đồng.

Khi thanh toán bằng ngoại tệ ngày càng trở thành một phần trong chi tiêu hằng ngày, việc tối ưu chi phí ngay từ mỗi giao dịch cũng trở thành nhu cầu thiết thực hơn đối với nhiều khách hàng.

VIB phát triển các giải pháp tối ưu chi phí thanh toán quốc tế

Nhằm đồng hành cùng xu hướng thanh toán quốc tế ngày càng phổ biến, các ngân hàng đã phát triển nhiều dòng thẻ có mức phí giao dịch ngoại tệ tối ưu. Đơn cử như thẻ tín dụng VIB Travel Élite được thiết kế cho người thường xuyên di chuyển với chính sách miễn 100% phí giao dịch ngoại tệ trong ba kỳ sao kê đầu tiên kể từ ngày phát hành. Sau thời gian ưu đãi, mức phí chỉ còn 1% - thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thị trường. Đồng thời, chủ thẻ còn được tích lũy tới 3 dặm thưởng cho mỗi 25.000 đồng chi tiêu tại POS ở nước ngoài hoặc 1 dặm cho mỗi 20.000 đồng chi tiêu quốc tế.

Trong khi đó, thẻ thanh toán VIB Signature cũng duy trì mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1,1%, phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên thanh toán quốc tế nhưng ưu tiên sự linh hoạt trong chi tiêu hằng ngày.

Bên cạnh các dòng thẻ tối ưu cho chi tiêu ngoại tệ, VIB cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng. Theo đó, từ nay đến hết tháng 7/2026, VIB triển khai chương trình hoàn 100% phí giao dịch quốc tế dành cho khách hàng. Các giao dịch ngoại tệ hoặc thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ ở nước ngoài phát sinh trong thời gian khuyến mại sẽ được hoàn lại toàn bộ phí giao dịch quốc tế theo điều kiện áp dụng cho từng nhóm khách hàng.

Mức hoàn tối đa 3 triệu đồng mỗi khách hàng trong tháng. Bên cạnh ưu đãi hoàn phí, trong tháng 7/2026, VIB còn dành tặng 10 voucher du lịch điện tử trị giá 20 triệu đồng cho 10 khách hàng có tổng giá trị giao dịch quốc tế hợp lệ cao nhất trong tháng, với điều kiện chi tiêu từ 50 triệu đồng trở lên.

Trong bối cảnh thanh toán xuyên biên giới ngày càng phổ biến, việc kết hợp giữa các dòng thẻ có mức phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh và những chương trình hoàn phí giúp người dùng tối ưu đáng kể tổng chi phí thanh toán, thay vì chỉ tập trung vào các ưu đãi sau chi tiêu.

Nhiều ưu đãi dành cho chủ thẻ VIB khi chi tiêu trong nước và quốc tế

Bên cạnh chương trình hoàn 100% phí giao dịch quốc tế, chủ thẻ VIB còn có thể tận dụng nhiều ưu đãi mua sắm và thanh toán khác khi chi tiêu trong nước và quốc tế như:

Chương trình Trả góp 0% lãi suất dành cho Chủ thẻ tín dụng VIB Visa đủ điều kiện khi mua sắm tại các đối tác Visa ở Việt Nam và Hàn Quốc. Khách hàng có thể chọn trả góp ngay khi thanh toán, chia nhỏ khoản chi theo kỳ hạn phù hợp và hưởng ưu đãi theo quy định của chương trình.

VIB cũng dành tặng đặc quyền du lịch hè, ưu đãi đến 50% cho thẻ tín dụng VIB như: Đặt xe di chuyển: Giảm 10.000 VNĐ cho chuyến Green SM Bike từ 30.000 VNĐ và giảm 20.000 VNĐ cho chuyến Green SM Car từ 100.000 VNĐ; Đặt phòng khách sạn: Costamigo Phan Thiết: Giảm 40%, ibis Styles Vũng Tàu: Giảm 30%, Six Senses Ninh Vân Bay: Giảm đến 25%, Alma Resort Cam Ranh: Giảm 10%; Đặt vé máy bay: Giảm đến 50% cho vé máy bay, khách sạn và tour trên Trip.com.

Tham khảo các chương trình ưu đãi cho thẻ VIB tại đây.