ANTD.VN - Áp lực trái phiếu vẫn là bài toán lớn nhất của Novaland khi doanh nghiệp tiếp tục gánh khối lượng nợ đến hạn ở mức cao, trong bối cảnh quá trình tái cơ cấu tài chính và phục hồi hoạt động kinh doanh vẫn còn nhiều thách thức.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL) vừa công bố tình hình thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu mã NVLH2123007.

Theo đó, lô trái phiếu này có giá trị phát hành 137,6 tỷ đồng, hiện còn lưu hành hơn 111,57 tỷ đồng. Đến ngày 23/7/2026, Novaland phải thanh toán tổng cộng hơn 111,57 tỷ đồng tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi.

Novaland tiếp tục chậm trả hơn 111 tỷ đồng trái phiếu.

Novaland cho biết hiện chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu. Tuy nhiên, ngày 23/7, doanh nghiệp đã chuyển gần 612 triệu đồng tiền gốc trái phiếu cho công ty chứng khoán để thực hiện phân bổ cho các nhà đầu tư vào ngày hôm sau, đồng thời tiếp tục đàm phán với các trái chủ về phương án xử lý nghĩa vụ còn lại.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, Novaland cũng đã chậm thanh toán lô trái phiếu NVLH2124006. Theo kế hoạch, ngày 16/3/2026, công ty phải thanh toán hơn 1.862 tỷ đồng, bao gồm 1.435 tỷ đồng tiền gốc và 427 tỷ đồng tiền lãi. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền và đang tiếp tục đàm phán với trái chủ.

Về tình hình tài chính, kết thúc quý I/2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 3.587 tỷ đồng, tăng trưởng chủ yếu nhờ bàn giao sản phẩm tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram cùng hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Riêng doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 3.452 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ, giúp doanh nghiệp báo lãi sau thuế 860 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Novaland đạt 253.000 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm khoảng 155.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh thi công các dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và hoàn thiện hai dự án tại TP.HCM là Victoria Village và The Grand Manhattan để bàn giao trong năm 2026.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu bàn giao 2.651 sản phẩm và cấp hơn 4.347 sổ hồng cho khách hàng tại các dự án ở TP.HCM. Riêng Aqua City dự kiến bàn giao 752 sổ hồng tại phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1 từ tháng 6/2026.