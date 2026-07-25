Eximbank thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

ANTD.VN - Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, cựu Tổng giám đốc Techcombank, vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank thay cho bà Phạm Thị Huyền Trang.

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường ngày 24/7, HĐQT Eximbank đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Nguyễn Lê Quốc Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank theo quy định, thay thế bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh (sinh năm 1966, quốc tịch Mỹ) là gương mặt quen thuộc với giới tài chính trong nước. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm, từng làm việc tại McKinsey & Company, Wells Fargo Bank, T-Mobile US, Nissan USA và Fortress Investment/Transmarket Group.

Ông từng giữ chức Tổng giám đốc Techcombank giai đoạn năm 2016 - 2020 và từng tham gia HĐQT Công ty CP VNG với tư cách thành viên độc lập từ tháng 12/2022, song đã từ nhiệm khỏi vị trí này sau khoảng 3 tháng.

Các Thành viên HĐQT độc lập mới được bầu bổ sung tại Eximbank

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7, cổ đông Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm 3 Thành viên HĐQT và bầu thêm 5 người mới.

Cụ thể, cổ đông thống nhất miễn nhiệm các Thành viên HĐQT độc lập gồm: bà Phạm Thị Huyền Trang và ông Nguyễn Trọng Hiền; miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Trí Trung. Các cá nhân này đều có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân vào đầu tháng 6/2026.

Danh sách 5 thành viên HĐQT được bầu thay thế gồm ông Nguyễn Lê Quốc Anh cùng 4 thành viên đều là người nước ngoài: ông Michael Richard Harte, ông Chua Teck Huat Bill và các bà: Richa Goswami, Ooi Huey Tyng.

Đồng thời, ĐHCĐ bất thường Eximbank cũng đã thông qua danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 -2030) là ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).

Giải đáp lo ngại việc thay đổi nhân sự có thể tác động đến chiến lược phát triển, bà Phạm Thị Huyền Trang cho biết, đây là bước kiện toàn quản trị được thực hiện chủ động trong Chiến lược tổng thể giai đoạn 2026-2030, không phải sự điều chỉnh mang tính tình huống.

Theo bà, các định hướng trọng tâm như nâng cao năng lực quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện hiệu quả hoạt động vẫn được triển khai nhất quán theo lộ trình đã đề ra. Điểm thay đổi cốt lõi là chuyển từ mô hình quản trị dựa nhiều vào kinh nghiệm cá nhân sang mô hình vận hành dựa trên hệ thống, quy trình, phân quyền minh bạch và cơ chế giám sát xuyên suốt. Ngân hàng kỳ vọng mô hình này sẽ rút ngắn thời gian ra quyết định, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân cụ thể nào.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 730 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 48% kế hoạch cả năm, tuy nhiên đã giảm tới gần 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.515 tỷ đồng, gần tương đương mức thực hiện năm 2025.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của Eximbank đạt khoảng 266.300 tỷ đồng, tương đương 86% kế hoạch năm. Huy động vốn đạt khoảng 192.600 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 87% mục tiêu. Tỷ lệ nợ xấu ở mức khoảng 2,88%.

Đây tiếp tục là chỉ tiêu được Eximbank đặc biệt chú trọng trong bối cảnh ngân hàng vừa phải bảo đảm tăng trưởng tín dụng, vừa xử lý các khoản tồn đọng và nâng cao chất lượng tài sản.

Về cơ cấu cổ đông, hiện Eximbank có 6 nhà đầu tư sở hữu trên 1% vốn điều lệ. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn GELEX đang là cổ đông lớn nhất, sở hữu gần 187 triệu cổ phần EIB, tương đương 10% vốn điều lệ ngân hàng. Tiếp theo là Công ty CP Chứng khoán VIX với 90 triệu cổ phần, tương đương 4,83%. Ngân hàng Vietcombank cũng sở hữu gần 78,8 triệu cổ phần, tương đương 4,51%.

Ngoài ra, 3 nhà đầu tư cá nhân khác gồm bà Lương Thị Cẩm Tú sở hữu 1,12% vốn EIB, bà Lê Thị Mai Loan sở hữu 1,03% và bà Nguyễn Bích Huyền sở hữu 2,9%.