Chung tay kiến tạo chuỗi giá trị bền vững: Carlsberg Việt Nam chính thức ra mắt Brewing Tomorrow tại ngày hội đối tác cung ứng

Antd.vn - Ngày hội đối tác cung ứng đầu tiên của Carlsberg Việt Nam không chỉ đánh dấu sự ra mắt chính thức của Brewing Tomorrow – khung chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Carlsberg – mà còn khẳng định niềm tin rằng một tương lai bền vững chỉ có thể được kiến tạo thông qua sự đồng hành và hợp tác chặt chẽ của các đối tác trên toàn chuỗi giá trị.

Carlsberg Việt Nam chính thức giới thiệu Brewing Tomorrow tại ngày hội đối tác cung ứng đầu tiên, mở ra hành trình hợp tác vì một tương lai bền vững

Khi phát triển bền vững trở thành ưu tiên của ngày càng nhiều doanh nghiệp, một thực tế ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết: không một doanh nghiệp nào có thể tạo nên những thay đổi mang tính lâu dài nếu chỉ hành động một mình. Những khoản đầu tư vào công nghệ xanh hay cải tiến trong vận hành chỉ thực sự tạo ra giá trị khi có sự chung tay của các đối tác trên toàn chuỗi giá trị.

Xuất phát từ niềm tin đó, Carlsberg Việt Nam lần đầu tiên tổ chức ngày hội đối tác cung ứng (Supplier Day), quy tụ hàng trăm nhà cung cấp và đối tác chiến lược trên toàn quốc, cùng đại diện tiểu ban tăng trưởng xanh (GGSC) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham). Không chỉ là dịp tri ân những đối tác đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt chặng đường phát triển, sự kiện còn đánh dấu cột mốc chính thức ra mắt Brewing Tomorrow – khung chiến lược phát triển bền vững (ESG) mới của Tập đoàn Carlsberg tại Việt Nam.

Không dừng lại ở việc kết nối các đối tác trong chuỗi cung ứng, ngày hội đối tác cung ứng còn mở ra không gian để các bên cùng trao đổi về tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm, nâng cao hiệu quả vận hành và những giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Ngày hội đối tác cung ứng của Carlsberg Việt Nam quy tụ các đối tác trên toàn chuỗi giá trị, cùng hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Andrew Khan - Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của các đối tác trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. "Đằng sau mỗi ly bia hảo hạng là sự đồng hành của cả một hệ sinh thái đối tác. Các nhà cung cấp và đối tác luôn giữ vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Carlsberg Việt Nam và sẽ tiếp tục là những người đồng hành không thể thiếu khi chúng tôi triển khai Brewing Tomorrow.

Khung chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow của tập đoàn Carlsberg không chỉ hướng tới việc vận hành bền vững hơn, mà còn tạo ra giá trị lâu dài cho con người, người tiêu dùng, đối tác, cộng đồng và môi trường. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chúng tôi cần sự tin tưởng, tinh thần đồng hành và khát vọng đổi mới từ các đối tác trên toàn chuỗi giá trị. Ngày hội đối tác cung ứng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những thành quả đã đạt được, mở rộng hợp tác và cùng nhau hướng tới một tương lai bền vững hơn".

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ về Brewing Tomorrow và vai trò của hợp tác trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tinh thần hợp tác cũng được nhấn mạnh trong phần chia sẻ của ông Frank Pogade - Phó Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng Xanh (GGSC) thuộc EuroCham. Từ góc nhìn của một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bền vững, ông cho rằng quản lý tài nguyên nước sẽ là một trong những yếu tố then chốt đối với quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam và điều đó chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức cùng phối hợp hành động.

"Nước là một trong những thách thức lớn nhất đối với phát triển bền vững tại Việt Nam. Dù các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước đã sẵn có, nhưng để tạo ra những thay đổi lâu dài, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức trong ngành. Thông qua việc chia sẻ kiến thức, xây dựng các khuôn khổ hợp tác thiết thực và cùng nhau hành động trên toàn chuỗi giá trị, chúng ta có thể tạo ra những giải pháp bền vững mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn cộng đồng", ông Frank Pogade cho biết.

Ông Frank Pogade, Phó Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng Xanh (GGSC) thuộc EuroCham, chia sẻ góc nhìn về quản lý tài nguyên nước bền vững và thúc đẩy hợp tác liên ngành.

Brewing Tomorrow: Chung tay kiến tạo một tương lai bền vững

Brewing Tomorrow là khung chiến lược phát triển bền vững (ESG) dài hạn của Tập đoàn Carlsberg, đặt phát triển bền vững làm nền tảng cho mọi hoạt động và định hướng tăng trưởng của doanh nghiệp. Chương trình được triển khai dựa trên bốn trọng tâm: Giảm phát thải carbon (Cutting Carbon), Bảo vệ thiên nhiên (Protecting Nature), Thúc đẩy những lựa chọn có trách nhiệm (Inspiring Choices) và Trao quyền cho con người (Empowering People).

Brewing Tomorrow được xây dựng dựa trên bốn trọng tâm, định hướng hành trình phát triển bền vững của Tập đoàn Carlsberg.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại Carlsberg Việt Nam, giới thiệu về Brewing Tomorrow và các ưu tiên phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam.

Giảm phát thải carbon: Kiến tạo nhà máy của tương lai

Nhà máy bia Phú Bài là minh chứng rõ nét cho cam kết phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam. Sau khi hoàn thành mở rộng vào tháng 8/2025, nhà máy trở thành cơ sở có công suất sản xuất bia lớn nhất của Tập đoàn Carlsberg tại châu Á. Được trang bị dây chuyền nấu bia thế hệ mới, nhà máy giúp giảm khoảng 20% lượng nước và 15% năng lượng tiêu thụ so với công nghệ trước đây.

Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo thông qua dự án điện mặt trời áp mái dự kiến triển khai trong thời gian tới và lộ trình tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Đây là những bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị của Tập đoàn Carlsberg vào năm 2040.

Nhà máy bia Phú Bài đang góp phần thúc đẩy ngành sản xuất bia theo hướng phát thải thấp và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Bảo vệ thiên nhiên: Sử dụng tài nguyên một cách có trách nhiệm

Song hành với mục tiêu giảm phát thải là những nỗ lực sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tính đến tháng 4/2026, nhà máy bia Phú Bài đạt hiệu suất sử dụng nước khoảng 2,1 hl/hl (hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm), thuộc nhóm những nhà máy bia sử dụng nước hiệu quả nhất tại Việt Nam.

Đầu năm nay, Carlsberg Việt Nam cũng đạt mục tiêu Không chất thải chôn lấp (Zero Waste to Landfill). Theo đó, toàn bộ chất thải không thể tái chế được chuyển đổi thành năng lượng, trong khi bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được tái sử dụng trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, 100% chai thủy tinh của doanh nghiệp là chai hoàn lưu, với 98,5% được thu hồi và tái sử dụng, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động bao bì.

Những nỗ lực này đã giúp Carlsberg Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh là Top 10 Doanh nghiệp Năng lượng xanh và Môi trường xanh Việt Nam 2026.

Thúc đẩy những lựa chọn có trách nhiệm: Từ những hành động nhỏ đến tác động lớn

Một tương lai bền vững không chỉ được xây dựng từ những khoản đầu tư lớn mà còn từ những lựa chọn mỗi người đưa ra trong cuộc sống hằng ngày.

Với Brewing Tomorrow, Carlsberg Việt Nam khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm thông qua chương trình hợp tác dài hạn cùng Grab nhằm thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện an toàn sau khi uống bia. Đồng thời, doanh nghiệp cũng kết nối nhân viên, đối tác và cộng đồng địa phương trong nhiều hoạt động như dọn dẹp bãi biển, đạp xe vì môi trường và các sáng kiến cộng đồng khác, lan tỏa tinh thần sống có trách nhiệm và cùng hành động vì một tương lai bền vững.

Brewing Tomorrow được hiện thực hóa thông qua những sáng kiến khuyến khích các lựa chọn có trách nhiệm và tinh thần chung tay hành động.

Trao quyền cho con người: Động lực cho tăng trưởng bền vững

Con người là nền tảng cho mọi nỗ lực phát triển bền vững tại Carlsberg Việt Nam. Doanh nghiệp không ngừng xây dựng một môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và hòa nhập, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát huy năng lực, đóng góp và phát triển.

Cam kết đó được thể hiện qua việc củng cố văn hóa Không tai nạn lao động (Zero Accident), thúc đẩy bình đẳng giới trong đội ngũ lãnh đạo và nuôi dưỡng văn hóa nơi mọi ý kiến đều được lắng nghe, mọi đóng góp đều được ghi nhận. Đây cũng là nền tảng để Carlsberg Việt Nam cùng Tập đoàn Carlsberg hướng tới mục tiêu đạt 42% phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao vào năm 2032.

Cam kết trao quyền và phát triển con người của Carlsberg Việt Nam đã được ghi nhận qua giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026.

Ngày hội đối tác cung ứng đầu tiên của Carlsberg Việt Nam đánh dấu khởi đầu cho một hành trình hợp tác bền chặt hơn, cùng kiến tạo một tương lai bền vững.

Ngày hội Đối tác Cung ứng đầu tiên của Carlsberg Việt Nam không chỉ đánh dấu sự ra mắt chính thức của Brewing Tomorrow tại Việt Nam, mà còn khẳng định niềm tin rằng một tương lai bền vững chỉ có thể được kiến tạo thông qua sự đồng hành của toàn bộ chuỗi giá trị. Với tinh thần đó, Carlsberg Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các đối tác, cộng đồng và các bên liên quan để tạo ra những giá trị bền vững cho các thế hệ hôm nay và mai sau.