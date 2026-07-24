An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Kinh doanh

Loạt kiểm toán viên bị đình chỉ do hồ sơ kiểm toán không đạt yêu cầu

0 bình luận
Nhật Linh

ANTD.VN - Hàng loạt kiểm toán viên của các hãng kiểm toán như A&C, RSM, PwC bị đình chỉ do ký các báo cáo kiểm toán có hồ sơ không đạt yêu cầu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 23/7 đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với 2 kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hai kiểm toán viên này bao gồm: ông Nguyễn Quốc Ngữ và bà Nguyễn Thùy Trang, thuộc danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nguyên nhân 2 kiểm toán viên bị đình chỉ là do ký báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Camimex (UPCoM:CMM) có hồ sơ kiểm toán được xếp loại chất lượng hồ sơ kiểm toán “Không đạt yêu cầu”. Thời gian đình chỉ đến hết ngày 31/12/2026.

kiem-toan-doc-lap-4927.jpg

Trước đó ít ngày, cũng với vi phạm tương tự, hai kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam cũng bị đình chỉ đến hết ngày 31/12/2026. Hai kiểm toán viên này gồm: ông Lê Duy Trung và ông Lê Đại Dương.

Nguyên nhân bị đình chỉ là do ký báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC) có hồ sơ kiểm toán được xếp loại chất lượng hồ sơ kiểm toán “Không đạt yêu cầu”.

Hồi giữa tháng 6, hai kiểm toán viên khác của Công ty TNHH PwC Việt Nam là ông Quách Thành Châu và ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn cũng bị đình chỉ. Nguyên nhân do ký báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2025 của Thép Nam Kim (HoSE: NKG) chưa đạt yêu cầu.

Tin liên quan

Từ khóa:

#kiểm toán #báo cáo tài chính

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng