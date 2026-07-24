Loạt kiểm toán viên bị đình chỉ do hồ sơ kiểm toán không đạt yêu cầu

ANTD.VN - Hàng loạt kiểm toán viên của các hãng kiểm toán như A&C, RSM, PwC bị đình chỉ do ký các báo cáo kiểm toán có hồ sơ không đạt yêu cầu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 23/7 đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với 2 kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hai kiểm toán viên này bao gồm: ông Nguyễn Quốc Ngữ và bà Nguyễn Thùy Trang, thuộc danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nguyên nhân 2 kiểm toán viên bị đình chỉ là do ký báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Camimex (UPCoM:CMM) có hồ sơ kiểm toán được xếp loại chất lượng hồ sơ kiểm toán “Không đạt yêu cầu”. Thời gian đình chỉ đến hết ngày 31/12/2026.

Trước đó ít ngày, cũng với vi phạm tương tự, hai kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam cũng bị đình chỉ đến hết ngày 31/12/2026. Hai kiểm toán viên này gồm: ông Lê Duy Trung và ông Lê Đại Dương.

Nguyên nhân bị đình chỉ là do ký báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC) có hồ sơ kiểm toán được xếp loại chất lượng hồ sơ kiểm toán “Không đạt yêu cầu”.

Hồi giữa tháng 6, hai kiểm toán viên khác của Công ty TNHH PwC Việt Nam là ông Quách Thành Châu và ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn cũng bị đình chỉ. Nguyên nhân do ký báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2025 của Thép Nam Kim (HoSE: NKG) chưa đạt yêu cầu.