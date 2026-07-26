Người dân than phiền phải tự điều chỉnh khi thu thuế đất sai sót: Bộ Tài chính nói gì?

ANTD.VN - Nhiều người dân phản ánh tình trạng thu thuế đất phi nông nghiệp còn sai sót, gây khó khăn cho cả người thu thuế và người dân. Đáng nói, khi có sai sót, người nộp thuế lại phải tự đi điều chỉnh tại các cơ quan thuế.

Gian nan đi xóa nợ thuế “trên trời rơi xuống”

Chị Nguyễn Thị Hương (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) phản ánh, trước đây chị tham gia đầu tư bất động sản, có thực hiện mua bán một số thửa đất. Tất cả các thửa đất sau khi giao dịch đều đã đóng đầy đủ các loại thuế phí và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cho chủ sở hữu mới.

Bất ngờ năm ngoái, khi tải app eTax Mobile, tiến hành kiểm tra nghĩa vụ thuế, chị Hương giật mình vì phát hiện khoản nợ nghĩa vụ tài chính đất đai hơn 3 triệu đồng. Nghĩ đây là khoản nộp thiếu đối với căn nhà đang ở nên chị đã tiến hành nộp online luôn để xóa nợ.

Tuy nhiên, đến năm nay mở lại app, chị lại thấy ghi nợ thêm số tiền nợ thuế tương tự. Ngạc nhiên, chị tra lại mã hồ sơ thì ngớ người vì đây là các khoản nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất chị đã bán cách đây đã… 3 năm.

Gọi điện tới cơ quan thuế, chị được giải thích là do chủ sở hữu mới của thửa đất chưa khai báo chuyển đổi tên người đóng thuế nên cơ quan thuế sẽ vẫn cập nhật nghĩa vụ tài chính đối với chủ đất cũ. Do đó, cán bộ thuế hướng dẫn chị phải yêu cầu chủ đất hiện tại đến cơ quan thuế để kê khai.

Phải mất nhiều ngày tìm kiếm, chị mới liên lạc được với người mua đất thời điểm đó, nhưng người này cho biết họ cũng đã bán cho người khác và không thể tìm được thông tin của người mua mới.

Cơ quan thuế phải rà soát và tự đính chính các sai sót thuộc về cơ quan quản lý (Ảnh minh họa)

Lại liên lạc với cơ quan thuế để trình bày, chị được cán bộ thuế trả lời: “Nếu không mời được chủ đất lên kê khai lại thì chị vẫn phải tiếp tục đóng”. Sau nhiều lần liên lạc đề nghị hỗ trợ, chị lại được cán bộ thuế yêu cầu đưa ra các loại giấy tờ chứng minh chị đã chuyển nhượng thửa đất, nhưng hiện tại chị không còn giữ các loại giấy tờ này, do đã hoàn tất chuyển nhượng, không liên quan gì đến thửa đất này nữa.

Phải mất nhiều tháng liên hệ, trình bày nhưng không được xử lý, chị Hương cho biết sẽ phản ánh lên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng iHanoi. Lúc này, một cán bộ thuế mới cho biết sẽ thực hiện điều chỉnh xóa nghĩa vụ nộp thuế cho chị đối với thửa đất này.

“Như vậy rõ ràng không phải cán bộ thuế không thể xử lý trong trường hợp này. Bởi vì khi chuyển nhượng đất, người dân đã phải khai báo thông tin, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì thửa đất mới đủ điều kiện chuyển nhượng. Vậy thì rõ ràng là sai sót ở cơ quan quản lý trong việc cập nhật, liên thông dữ liệu. Nhưng khi người dân yêu cầu điều chỉnh, cán bộ thuế lại đẩy trách nhiệm về phía người dân, gây tốn kém thời gian và công sức” – chị Hương bức xúc.

Sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý, Thuế phải tự đính chính

Trên thực tế, những trường hợp sai sót về nghĩa vụ thuế đất như trường hợp chị Hương là không hiếm. Đa phần các trường hợp đã được cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế xử lý, tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người dân bức xúc vì phải đi lại, chứng minh nhiều lần, thậm chí không được xử lý thấu đáo.

Trong kiến nghị mới đây của cử tri TP Đồng Nai được Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến Bộ Tài chính, cử tri phản ánh hiện nay tình trạng thu thuế đất phi nông nghiệp còn sai sót, gây khó khăn cho cả người thu thuế và người dân. Khi có sai sót, người nộp thuế lại phải tự đi điều chỉnh tại các cơ quan thuế.

Do đó, cử tri kiến nghị xem xét, đảm bảo đồng bộ các quy định giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai tránh gây phiền hà và ảnh hưởng đến người dân.

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo Cục Thuế quyết liệt triển khai hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với đất phi nông nghiệp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế đã yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, cập nhật thông tin về chủ sở hữu và nghĩa vụ đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, để tránh tình trạng sai sót, gây ảnh hưởng tới người nộp thuế.

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp người nộp thuế xác định sai nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Cục Thuế đã nâng cấp chức năng trên ứng dụng eTax Mobile để tiếp nhận và phản hồi vướng mắc về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế bằng phương thức điện tử, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục triệt để tình trạng này, Bộ Tài chính đang và sẽ tập trung triển khai hai nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai triệt để việc kết nối, trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan Nông nghiệp và Môi trường trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; bảo đảm 100% hồ sơ được truyền nhận bằng phương thức điện tử, thông tin chuyển sang cơ quan thuế đầy đủ, chính xác để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định;

Khai thác dữ liệu liên thông về tình trạng hoàn thành nghĩa vụ tài chính để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; đồng thời tăng cường phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai và dữ liệu quản lý thuế.

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu quản lý, hạn chế sai sót trong xác định nghĩa vụ tài chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục về đất đai.

Thứ hai là tiếp tục triển khai các giải pháp để triệt để rà soát, đối chiếu và cập nhật chính xác thông tin nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên hệ thống quản lý. Qua đó, cơ quan Thuế phải kịp thời phát hiện và tự đính chính các sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý để tránh gây ảnh hưởng đến người nộp thuế.