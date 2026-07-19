Giá vàng đối mặt nhiều áp lực, chuyên gia dự báo bi quan về triển vọng tuần tới

ANTD.VN - Giá vàng tiếp tục có một tuần đáng thất vọng. Các chuyên gia đã đưa ra những dự báo đầy bi quan về triển vọng thị trường kim loại quý trong tuần tới.

Tuần qua, dữ liệu lạm phát của Mỹ giảm cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc giảm đã hỗ trợ giá vàng trong các phiên đầu tuần. Trong khi, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, giá dầu tăng vọt và dữ liệu kinh tế khả quan tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý này.

Có thời điểm, giá vàng giao ngay đã giảm xuống dưới mức 4.000 đô la và cuối cùng thiết lập mức thấp nhất trong tuần ở mức 3.959,37 đô la mỗi ounce vào thứ Sáu trước khi hoạt động mua vào giúp giá phục hồi nhẹ.

Chốt tuần, vàng giao ngay quốc tế đứng quanh mức 4.019 USD/ounce, giảm khoảng 100 USD/ounce so với cuối tuần liền trước.

Triển vọng giá vàng tuần tới đầy bi quan

Trong nước, kim loại quý ghi nhận mức giảm 2,4 triệu đồng mỗi lượng tính chung tuần, với vàng SJC chốt phiên giao dịch tại 144,5 – 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với vàng nhẫn tròn trơn 999.9, giá niêm yết cuối tuần một số thương hiệu phổ biến như sau: Nhẫn SJC, nhẫn Phú Quý cùng ở mức 143,0 – 146,5 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 143,3-146,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 142,6 – 146,6 triệu đồng/lượng…

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall phần lớn đều bi quan về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi tâm lý của người tiêu dùng bình thường vẫn chia rẽ và thiếu quyết đoán sau khi kim loại quý này liên tục kiểm tra mức hỗ trợ 4.000 đô la.

Một số chuyên gia nhận định bên cạnh những áp lực hiện hữu, thì sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ đang tăng tốc và có nguy cơ ngày càng lớn có thể nhấn chìm mọi thứ và dẫn đến một đợt “bán tháo tất cả” trên diện rộng.

Trong số 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ có một chuyên gia, tương đương 7%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 11 người khác, chiếm 79% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. Hai nhà phân tích còn lại, tương đương 14%, dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 169 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ có phần bi quan hơn sau một tuần giảm giá vàng nữa. Trong số này, 68 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 40%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 61 người khác, tương đương 36%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 40 nhà đầu tư còn lại, chiếm 24% tổng số, dự kiến ​​giá sẽ ổn định trong tuần tới.