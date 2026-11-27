ANTD.VN - Đương kim Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu Lê Huyền Trang gây ấn tượng khi đảm nhận vai trò vedette, trình diễn bộ sưu tập “Khúc hoạ di sản” của nhà thiết kế Cao Thu Vân tại chương trình bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Đương kim Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu Lê Huyền Trang diện thiết kế áo dài đen họa tiết hoa sen vàng kết hợp phần tay voan rủ dài khi đảm nhận vị trí vedette tại sân khấu bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026

Mới đây, tại Bảo tàng Hà Nội, chương trình bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 diễn ra trong không gian nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Góp mặt tại sự kiện, đương kim Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu Lê Huyền Trang đảm nhận vai trò vedette trong phần trình diễn bộ sưu tập “Khúc hoạ di sản” của nhà thiết kế Cao Thu Vân.

Xuất hiện trên sàn diễn, Hoa hậu Lê Huyền Trang nổi bật với thiết kế áo dài mang gam màu đen chủ đạo, kết hợp cùng họa tiết hoa sen trắng vàng được thể hiện tinh tế, trải dọc thân và tà áo. Phần tay áo cách điệu với chất liệu voan mềm mại, tạo hiệu ứng thướt tha trong từng chuyển động, mang đến vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn đậm nét truyền thống.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen – biểu tượng gần gũi trong đời sống và văn hóa người Việt, bộ sưu tập “Khúc hoạ di sản” của nhà thiết kế Cao Thu Vân là sự kết hợp giữa những giá trị văn hóa truyền thống và ngôn ngữ thời trang đương đại. Qua từng đường nét thiết kế, hình ảnh hoa sen gợi nhắc đến vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết, sự mềm mại và sức sống bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam.

Với thần thái tự tin, phong cách trình diễn uyển chuyển cùng khả năng làm chủ sân khấu, Hoa hậu Lê Huyền Trang đã truyền tải tinh thần nghệ thuật của bộ sưu tập, tạo điểm nhấn trong đêm bế mạc lễ hội.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân (thứ hai từ trái sang) cùng Hoa hậu Lê Huyền Trang và dàn người mẫu chắp tay chào khán giả khi khép lại màn trình diễn bộ sưu tập "Khúc hoạ di sản” tại chương trình bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Sự xuất hiện của Hoa hậu Lê Huyền Trang tại Bảo tàng Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa trình diễn thời trang mà còn thể hiện sự gắn kết giữa nhan sắc, nghệ thuật và văn hóa dân tộc.

Trên cương vị đương kim Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu, Lê Huyền Trang hướng đến xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, bản lĩnh, đồng thời có trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống.

Việc tham gia trình diễn tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 cũng là dịp để nàng hậu góp phần lan tỏa tình yêu đối với tà áo dài, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến với công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Sự kết hợp giữa Hoa hậu Lê Huyền Trang và nhà thiết kế Cao Thu Vân trong bộ sưu tập “Khúc hoạ di sản” đã mang đến hình ảnh giàu tính nghệ thuật, nơi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam được tôn vinh thông qua tà áo dài truyền thống.

Vai trò vedette tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 tiếp tục ghi dấu hành trình đương nhiệm của Hoa hậu Lê Huyền Trang, gắn liền với sứ mệnh gìn giữ bản sắc dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp Việt và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.