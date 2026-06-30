Mục tiêu năm 2030 có 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm ngân hàng

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu năm 2030 giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định 1387/QĐ-NHNN về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030, nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch hành động được ban hành với mục tiêu nhằm tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược trong toàn ngành Ngân hàng; đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Ngân hàng tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng hướng tới nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành Ngân hàng trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện.

Phấn đấu 30% người trưởng thành có tài khoản tiết kiệm ngân hàng vào năm 2030

Theo đó, kế hoạch đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng đến năm 2030. Trong đó: phấn đấu 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Ít nhất khoảng 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 25%; và ít nhất 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ngân hàng Nhà nước đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện; phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính, kênh phân phối hiện đại hỗ trợ các đối tượng của Chiến lược được tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách thuận tiện với chi phí hợp lý;

Phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, thuận tiện, dễ sử dụng hướng đến các đối tượng của Chiến lược; xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tài chính số thúc đẩy tài chính toàn diện; triển khai Chương trình giáo dục tài chính quốc gia và Chương trình công dân số trên phạm vi cả nước; đẩy mạnh bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính; thúc đẩy tài chính bền vững, tài chính khí hậu và tài chính toàn diện; tăng cường an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.