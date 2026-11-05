Rà soát, tìm phương án học tập phù hợp cho học sinh trường THCS Kim Liên sau vụ cháy

ANTD.VN - Khắc phục hậu quả vụ cháy tại điểm học tạm Trường THCS Kim Liên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đang rà soát địa điểm lân cận để bố trí nơi học an toàn, tránh gián đoạn việc dạy và học.

Các lực lượng chức năng phối hợp triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Chiều 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên (phường Kim Liên), đoàn công tác của Sở đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý các công việc liên quan.

Sự việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và tập trung khắc phục hậu quả.

Hiện Sở đang khẩn trương phối hợp với UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tính toán phương án bố trí địa điểm để giáo viên và học sinh Trường THCS Kim Liên tiếp tục dạy và học trong những ngày tới. Việc sắp xếp cần được triển khai khẩn trương, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn cho học sinh và không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Trước mắt, trong một, hai ngày đầu, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến. Sở GD-ĐT Hà Nội đang cùng địa phương và nhà trường xem xét, xây dựng các phương án; nếu kịp bố trí được địa điểm phù hợp, việc học trực tiếp sẽ được tổ chức sớm để ổn định nền nếp dạy và học.

Trước đó, khoảng hơn 12h ngày 5-11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 13 giờ 00 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.