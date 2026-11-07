Cần đổi mới tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh

ANTD.VN - Ngày 7/11, Hà Nội tổ chức hội thi tuyên truyền pháp luật năm học 2026-2027, khuyến khích đổi mới cách giáo dục pháp luật cho học sinh.

Ngành giáo dục Thủ đô hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 7-11, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An (phường Tây Hồ), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 và hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh năm học 2026-2027.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định, việc phổ biến tuyên truyền pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, lan tỏa đến từng lớp học, nhà trường.

Năm 2026, Sở phối hợp với Công an thành phố tổ chức nhiều hoạt động như hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, tổ chức các cuộc thi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; tuyên truyền phòng, chống ma túy; tìm hiểu kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Theo Giám đốc Nguyễn Văn Hiền, học sinh cần hiểu pháp luật là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; thực hiện đúng quy định không chỉ giúp các em bảo vệ bản thân, gia đình mà còn góp phần xây dựng trường học, cộng đồng an toàn, văn minh.

Nhà trường đổi mới phương pháp tuyên truyền, lựa chọn hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với từng nhóm học sinh.

Để làm được việc đó công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật cần được nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, lựa chọn hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với từng nhóm học sinh. Giáo viên và cán bộ quản lý cần nêu gương chấp hành pháp luật, bởi ý thức tự giác của học sinh được hình thành từ hành vi, cách ứng xử cụ thể của thầy cô ở trường học, gia đình và xã hội.

Trong chương trình diễn ra hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh đã diễn ra cuộc thi giữa 4 đội đến từ các trường THPT.

Hội thi gồm hai nội dung, gồm phần thi “Chào hỏi” với chủ đề “Dấu ấn học đường” và phần thi sân khấu hóa “Câu chuyện pháp luật”. Qua các tiểu phẩm, tình huống sân khấu, những nội dung như phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống ma túy, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng được các đội thể hiện sinh động, gần gũi với đời sống học đường.