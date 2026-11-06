Đo lường sự hài lòng của nhân dân đối với Công an phường trong thực thi công vụ

ANTD.VN - Chiều 6-11, Công an phường Xuân Phương, Hà Nội đã tổ chức Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, đánh giá tình hình an ninh trật tự, góp ý về trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Xây dựng thế trận đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn

Báo cáo kết quả công tác công an năm 2026 do Trung tá Bùi Diệp Hùng, Phó trưởng Công an phường Xuân Phương trình bày tại Hội nghị thể hiện tính đến hết tháng 10-2026, đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác được CATP giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo không để xảy ra Chiều 6-11, Công an phường Xuân Phương, Hà Nội đã tổ chức Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, đánh giá tình hình an ninh trật tự, góp ý về trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.các vụ việc phức tạp.

Trung tá Bùi Diệp Hùng, Phó trưởng Công an phường Xuân Phương trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong công tác an ninh, Công an phường đã xây dựng thế trận liên hoàn từ thực địa đến không gian mạng. Trên thực địa đã bảo vệ 25 lượt đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đảm bảo an ninh trật tự giải phóng mặt bằng dự án đường 70. Trên không gian mạng đã phát động, triển khai chiến dịch “làm sạch và phủ xanh” theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; khoanh vùng, xác minh, xử lý triệt để, tận gốc thông tin độc hại…

Số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 21,6%, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nhiều vụ án, đối tượng liên quan về ma túy, môi trường, sách giả, pháo nổ; đưa 21 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, hướng tới phường không ma túy.

Trung tá Lưu Quang Thuận, Phó trưởng Công an phường Xuân Phương chủ trì thảo luận đánh giá CSKV

Công an phường đã chủ động khơi thông điểm nghẽn, lập lại trật tự đô thị; thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; thực hiện tốt Đề án 06, chiến dịch làm sạch dữ liệu với một khối lượng công việc khổng lồ từ Thẻ cử tri đến tài khoản an sinh xã hội, phương tiện giao thông được xác minh, dữ liệu đất đai, dữ liệu bảo hiểm tại khu công nghiệp, cập nhật thông tin liệt sỹ và thân nhân.

Đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt phong trào thi đua Ba nhất; đưa chuyển đổi số vào công tác chuyên môn hàng ngày; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an Tổ quốc, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 128 thành viên an ninh cơ sở, phối hợp gần 700 lượt tuần tra, phân luồng, phát huy tối đa tổ tự quản PCCC và mô hình Cổng trường học văn minh, an toàn…

Những “tiếng lòng” của nhân dân

Tại hội nghị đã có gần 10 ý kiến của nhân dân nhận xét đánh giá về lực lượng Cảnh sát khu vực và Cảnh sát trật tự Công an phường Xuân Phương.

Ông Nguyễn Đắc Tiến, tổ dân phố số 6 Hòe Thị phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hầu hết đều ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát khu vực nói riêng, Công an phường nói chung đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Phượng, tổ dân phố Miêu Nha nhìn nhận, trên địa bàn không còn xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, an ninh trật tự tốt. Có kết quả này cũng một phần là nhờ đồng chí CSKV Nguyễn Hoàng Long bám sát địa bàn, khi xảy vụ việc luôn sát sao, giữ mối quan hệ với chính quyền cơ sở. Công an phường cũng đã bước đầu giải quyết điểm ùn tắc giao thông trên đường 70 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Toản, tổ dân phố Ngọc Mạch phát biểu ý kiến

Tuy nhiên bà Phượng cũng cho rằng, trên địa bàn cũng còn những tồn tại như chợ Miêu Nha bán hàng tràn lan. Do đó bà Phượng đề nghị cần tăng chế tài xử phạt, nghiên cứu xử lý dứt điểm khu vực này, tránh tình trạng bắt cóc bỏ đĩa…

Còn ông Nguyễn Ngọc Toản, tổ dân phố Ngọc Mạch cũng phản ánh về tình trạng họp chợ tại khu vực ngõ 303 đường Phương Canh gây ùn tắc giao thông và đề nghị rà soát thu hồi bình chữa cháy tại các điểm chữa cháy công cộng vì đã hết hạn.

Bà Nguyễn Thị Phượng, tổ dân phố Miêu Nha phát biểu ý kiến

Đánh giá về tinh thần trách nhiệm của cán bộ CSKV, ông Nguyễn Đình Chiến tổ dân phố 17 Phúc Diễn chia sẻ CSKV Lê Đức Hoàng thường xuyên đến địa bàn, xử lý tế nhị các vụ việc ở địa bàn dân cư; cập nhật tài khoản an sinh xã hội có những ngày đến hơn 23h.

Trong nhận xét của bà Đỗ Thúy Oanh, tổ dân phố Kiều Mai về CSKV Nguyễn Đắc Thái khẳng định đây là một cán bộ luôn có thái độ giao tiếp đúng mực, hòa nhã, biết lắng nghe ý kiến nhân dân, tận tình hướng dẫn thủ tục. Khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, luôn có thái độ cầu thị, chủ động kiểm tra, trao đổi lại với tổ dân phố để phối hợp thực hiện. Tháng 3-2026, đồng chí Nguyễn Đức Thái phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở tiến hành tuần tra bắt giữ ổ nhóm trộm cắp tài sản tại khu tái định cư Kiều Mai, được bà con nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bà Đỗ Thúy Oanh phát biểu ý kiến

Cùng chung ý kiến đánh giá cao vai trò của Công an phường Xuân Phương, ông Nguyễn Đắc Tiến, tổ dân phố số 6 Hòe Thị lại đưa ra một số đề nghị với lực lượng Công an. Cụ thể, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhất là vào ban đêm tại khu vực nhà trọ, các khu vực phức tạp nhằm phòng ngừa trộm cắp, tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng; quản tâm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tăng cường phối hợp với tổ dân phố làm tốt công tác nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

“Chúng tôi mong muốn lực lượng Công an tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; đồng thời mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp cùng lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương” – ông Tiến nêu ý kiến.

Trung tá Lưu Quang Thuận, Phó trưởng Công an phường Xuân Phương khẳng định qua những ý kiến tại Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân hình thành, đo lường sự hài lòng của nhân dân đối với lực lượng Công an phường trong thực thi công vụ.