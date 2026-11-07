Bốn thiếu niên đi ba xe máy che biển số, dàn cảnh mượn điện thoại trong đêm

ANTD.VN - Lấy cớ máy hết pin cần gọi nhờ cho bạn ở ngay đầu ngõ, bốn thiếu niên đi trên ba xe máy đã áp sát một học sinh đi bộ, chuyền tay nhau chiếc iPhone 15 Plus rồi đồng loạt tăng ga bỏ chạy...

Đồ họa dựng lại diễn biến vụ dàn cảnh chiếm đoạt điện thoại tối 24/10/2026 tại phố Nghĩa Dũng và cách kích hoạt tính năng SOS trên ứng dụng iHanoi (Thực hiện: An ninh Thủ đô).

Thông tin từ Công an phường Hồng Hà (Hà Nội) cho biết, cơ quan Công an Hà Nội đang xác minh, làm rõ vai trò của bốn thiếu niên liên quan vụ chiếm đoạt điện thoại di động xảy ra vào tối 24/10/2026 tại khu vực phố Nghĩa Dũng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Danh tính nhóm liên quan được xác định gồm N.B.M. (SN 2009), K.N.D. (SN 2011), L.N. (SN 2011) và H.T.T. (SN 2013) . Dù tuổi đời còn nhỏ, người ít tuổi nhất mới 13 tuổi, các đối tượng đã bàn bạc và chuẩn bị kỹ phương tiện trước khi gây án.

Theo tài liệu xác minh ban đầu, cả bốn rủ nhau đi tìm người sơ hở để chiếm đoạt điện thoại bán lấy tiền chia nhau. Nhóm điều khiển ba xe máy lượn qua nhiều tuyến phố tìm "con mồi" . Để tránh bị nhận diện và truy vết qua hệ thống camera, các đối tượng mang theo khẩu trang để đeo và dùng khẩu trang che kín biển kiểm soát phương tiện. Riêng chiếc xe máy do L.N. cầm lái đã tháo sẵn biển số từ trước.

Kịch bản được cả nhóm thống nhất là tiếp cận người đi đường, lấy cớ điện thoại sập nguồn cần gọi nhờ cho bạn ở ngay gần đó. Khi tới ngõ 12 phố Nghĩa Dũng, L.N. dừng xe bắt chuyện với ba trẻ nhỏ đang ngồi bên đường để hỏi mượn máy. Do cả ba em đều không có điện thoại nên nhóm này bỏ đi tìm mục tiêu khác.

Rời ngõ 12 Nghĩa Dũng, cả nhóm phát hiện em C.T.S. (SN 2009) đang đi bộ trên phố, trên tay cầm chiếc iPhone 15 Plus . Lập tức, L.N. chở H.T.T. cho xe áp sát, bắt chuyện hỏi mượn máy của em S. Trong lúc đó, N.B.M. và K.N.D. dừng hai xe máy ở phía sau làm nhiệm vụ cảnh giới và sẵn sàng hỗ trợ đồng bọn.

Không chút nghi ngờ, em S. đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho người hỏi mượn. Ngay khi vừa chạm tay vào chiếc iPhone 15 Plus, L.N. không bấm số mà chuyển ngay về phía sau cho H.T.T. giữ. Nhằm kéo giãn khoảng cách với khổ chủ, L.N. cho xe nhích dần về phía K.N.D. đang đỗ gần đó, vờ bảo đồng bọn đọc số điện thoại để nhập vào máy.

Mọi thứ diễn ra trong vài giây. Giữa lúc K.N.D. đang đọc dãy số giả để đánh lạc hướng nạn nhân, L.N. bất ngờ vặn ga, chở H.T.T. cầm theo chiếc điện thoại phóng vọt đi. Hai xe máy còn lại cũng lập tức rồ ga bám theo sau để tẩu thoát khỏi hiện trường .

Sau khi lấy được chiếc iPhone 15 Plus, cả bốn thống nhất sẽ mang bán lấy tiền chia đều. L.N. là người trực tiếp cầm máy và nói với cả nhóm rằng bản thân có khả năng phá được tài khoản khóa iCloud trên thiết bị. Biết không thể trốn tránh, ba đối tượng N.B.M., K.N.D. và H.T.T. đã tới cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi .

CAP Hồng Hà cho biết, Tổ cảnh sát Phòng chống tội phạm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, khẩn trương truy xét và thu hồi tài sản...

Các đối tượng chỉ lại vị trí tiếp cận, dàn cảnh mượn chiếc iPhone 15 Plus của em C.T.S. trên phố Nghĩa Dũng, phường Hồng Hà

Cảnh giác trước lời nhờ vả của người lạ trên đường phố

Vụ việc tại phường Hồng Hà cho thấy tội phạm đường phố thường nhắm vào học sinh hoặc người đi bộ cầm điện thoại trên tay. CAP Hồng Hà khuyến cáo, để phòng ngừa rủi ro, người dân tuyệt đối không giao điện thoại hoặc tài sản có giá trị cho người lạ đang ngồi trên xe máy, nhất là khi phương tiện vẫn đang nổ máy hoặc có người đi cùng chờ sẵn.

Trong trường hợp muốn giúp đỡ người gặp sự cố cần liên lạc, chủ tài sản nên lùi lên vỉa hè hoặc đứng vào vị trí an toàn, tự cầm chặt máy trên tay để bấm số và bật loa ngoài cho người nhờ nói chuyện. Khi thấy đối tượng có biểu hiện chuyền máy cho người ngồi sau, cho xe di chuyển ra xa hoặc viện nhiều lý do để giữ máy lâu, người dân cần lập tức yêu cầu trả lại tài sản và lùi vào nơi đông người.

Nếu không may bị chiếm đoạt tài sản, nạn nhân cần giữ bình tĩnh, hô hoán người xung quanh hỗ trợ và quan sát đặc điểm nhận dạng của đối tượng, trang phục, loại xe cùng hướng bỏ chạy. Người dân tuyệt đối không lao ra giằng co hoặc chạy bộ đuổi bám theo xe máy đang phóng nhanh để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Hướng dẫn kích hoạt tính năng SOS trên ứng dụng iHanoi khi gặp sự cố

Bên cạnh việc trình báo trực tiếp tại trụ sở Công an gần nhất, người dân và học sinh tại Thủ đô có thể sử dụng ngay tiện ích báo tin khẩn cấp thông qua tính năng Hanoi Smart Police tích hợp sẵn trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) để được hỗ trợ kịp thời.

Để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết, mỗi người dân nên cài đặt ứng dụng iHanoi trên điện thoại cá nhân, đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID và cấp quyền truy cập vị trí (GPS) cho ứng dụng.

Khi vừa xảy ra vụ việc xâm phạm an ninh trật tự hoặc cần sự trợ giúp từ người đi đường có cài đặt ứng dụng, người dùng mở giao diện chính của iHanoi và chọn biểu tượng Hanoi Smart Police.

Tại đây, người báo tin nhấn vào nút SOS (Cứu hộ khẩn cấp). Hệ thống sẽ tự động định vị chính xác tọa độ hiện trường nơi phát tín hiệu, đồng thời kết nối trực tiếp thông tin người báo tới Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội và lực lượng Công an phường, xã sở tại.

Điểm đáng lưu ý về mặt kỹ thuật là ngay khi tính năng SOS được kích hoạt, điện thoại sẽ tự động bật chế độ quay video ngay cả khi màn hình điện thoại đã tắt, giúp người báo tin giữ được sự kín đáo và an toàn trong tình huống đối mặt với tội phạm . Cùng thời điểm đó, toàn bộ tín hiệu định vị GPS, âm thanh và hình ảnh tại hiện trường sẽ được truyền trực tiếp đến cơ quan Công an gần nhất để triển khai lực lượng hỗ trợ tức thời .

Ngoài cuộc gọi khẩn cấp, người dân cũng có thể gửi kèm hình ảnh, video hoặc thông tin mô tả đặc điểm đối tượng, hướng di chuyển và thông tin thiết bị bị chiếm đoạt ngay trên ứng dụng để lực lượng tuần tra, chốt chặn tổ chức truy xét nhanh nhất...