Giám đốc CATP Hà Nội: Khẩn trương nghiệm thu UAV, sớm đưa thiết bị báo cháy phục vụ toàn dân

ANTD.VN - Từ 284 đầu việc chung chung, Hà Nội đã lọc lại còn 87 nhiệm vụ có sản phẩm và thời hạn rõ ràng. UAV đã thử thành công tính năng thả quả khói, phát loa... Tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 57 chiều 6/11, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đặt mốc nghiệm thu UAV khẩn trương nhất và yêu cầu sớm đưa thiết bị báo cháy không dây đến với người dân...

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Chiều 6/11, Ban Chỉ đạo 57 CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tháng 10/2026.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội; các đồng chí Phó Giám đốc CATP gồm: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Đại tá Nguyễn Đức Long; đại diện các doanh nghiệp công nghệ, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường kết nối trực tuyến qua hệ thống truyền hình hội nghị.

Những kết quả nội bật về chuyển đổi số của Công an TP Hà Nội trong tháng 10-2026

Từ 284 đầu việc còn 87 nhiệm vụ “có sản phẩm”

Theo báo cáo tổng hợp tại hội nghị, tính đến hết tháng 10/2026, CATP Hà Nội đã hoàn thành số hóa, biên mục, lưu kho 916.930/916.930 văn bản, đạt 100% chỉ tiêu. Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026, CATP được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với hai giải pháp “Trợ lý AI nội bộ điều tra hiện trường” và “Phần mềm trưng cầu giám định số”. Sản phẩm Hanoi Smart Police do CATP phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đã vượt qua vòng Hồ sơ cuộc thi “Data for Life”, bước vào vòng Chinh phục kéo dài đến ngày 25/11.

Trên hệ thống quản lý sáng kiến số, đã có 11 sáng kiến cấp CATP được cập nhật, 7 sáng kiến, đề tài được công nhận, nhân rộng trên địa bàn Thành phố và 3 sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ.

Con số đáng chú ý nhất lại nằm ở vai trò mới của CATP là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, Phòng Tham mưu đã rà soát 571 nhiệm vụ giao cho 28 sở, ban, ngành. Riêng 4 đơn vị gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Thành ủy và Trung tâm Phục vụ hành chính công đã chiếm tới 55,2% khối lượng công việc. Sau khi làm việc trực tiếp, 25/28 sở, ngành đã gửi báo cáo chuẩn hóa, đạt tỷ lệ 89,7%.

Kết quả rà soát 284 nhiệm vụ đang thực hiện cho thấy, 94 nhiệm vụ được thống nhất chuyển sang trạng thái hoàn thành, 18 nhiệm vụ trùng lặp bị cắt giảm. 86 nhiệm vụ khác bị loại khỏi danh mục theo dõi vì chỉ mang tính khẩu hiệu kiểu “tăng cường”, “đẩy mạnh”.

Số đầu việc cần theo dõi thực tế giảm còn 87, đều có sản phẩm đầu ra và thời hạn rõ ràng, tức giảm 69,4%. Mạng lưới đôn đốc gồm 21 lãnh đạo cấp sở, 35 lãnh đạo cấp phòng và 62 chuyên viên đã được thiết lập. Phần mềm theo dõi tiến độ dùng chung toàn Thành phố, sau 4 buổi làm việc với BKAV, dự kiến chạy thí điểm từ ngày 10/11 với sự tham gia kiểm thử trực tiếp của Công an các xã, phường.

Trong nội bộ CATP, phần mềm “Cơ sở dữ liệu quản lý nhiệm vụ trong CATP” đã đi vào vận hành, gắn với nguyên tắc “6 rõ” và tài liệu minh chứng.

Với 15 nhiệm vụ Thành ủy, UBND TP giao, CATP đã hoàn thành 6, đang thực hiện 8 nhiệm vụ thường xuyên. Nhiệm vụ còn lại là xây dựng lộ trình, khung kiến trúc tổng thể lắp đặt hệ thống camera AI, hạn hoàn thành 31/12/2026. Trong 148 nhiệm vụ CATP giao các đơn vị, 32 nhiệm vụ đã hoàn thành, 97 đang thực hiện. Với 17 nhiệm vụ đồng chí Giám đốc giao tại giao ban tháng 9, 13 nhiệm vụ đạt tiến độ.

Ở lĩnh vực an ninh mạng, 331/343 hệ thống thông tin của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị Thành phố đã được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin. 12 hồ sơ còn lại đang thẩm định, gồm hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và 10 bệnh viện thuộc Sở Y tế. Phần mềm giám sát đã được triển khai để định danh thiết bị đầu cuối, tên đơn vị và thời điểm phát sinh nguy cơ, phục vụ cảnh báo tức thời.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Grobot phát biểu tại hội nghị

UAV thả được quả khói, Hanoi Smart Police có thêm trợ lý ảo

Trên bầu trời, AI tích hợp trên UAV do Phòng Tham mưu phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Hà Đông, Công an phường Kiến Hưng và Công ty Grobot huấn luyện đã nhận diện được 12/12 hành vi vi phạm trật tự đô thị, độ chính xác từ 60% đến 85%. Các đơn vị đang bay thu thập dữ liệu thực tế trên tuyến Vành đai 1, Vành đai 3 để hoàn thiện thuật toán, đồng thời cùng Phòng Cảnh sát giao thông huấn luyện AI nhận diện vi phạm giao thông.

Đến ngày 5/11, sau hai lần thử nghiệm, sớm hơn gần một tháng so với cam kết, các đơn vị và Công ty Grobot bước đầu thực hiện thành công tính năng thả quả khói, quả nổ và phát loa truyền thanh trên UAV. CATP đã đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu bổ sung giải pháp thả dụng cụ cứu sinh phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

Việc thử nghiệm UAV trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ người dân của CATP Hà Nội đã và đang đạt nhiều kết quả thực tế

Dưới mặt đất, Hanoi Smart Police được tích hợp trợ lý ảo AI. Người dân có thể tra cứu thủ tục hành chính, số điện thoại trực ban, đặt lịch làm việc, gửi phản ánh về an ninh, trật tự mà không cần đến trụ sở Công an. Ứng dụng đang được nghiên cứu kết nối tin báo cháy với Trung tâm thông tin chỉ huy PCCC&CNCH của Bộ Công an. Đồng thời, mọi nguồn phản ánh từ Facebook, Zalo, iHanoi, Cổng thông tin điện tử cùng tín hiệu khẩn cấp SOS sẽ được gom về một giao diện quản trị tập trung.

Qua rà soát của 126 Công an cấp xã, toàn Thành phố đã có 1.342/1.756 ngân hàng và 151/1.063 cửa hàng vàng lắp nút bấm báo động. 342 camera được khảo sát tại các cơ sở này mới đáp ứng giám sát phía ngoài...

Các phòng nghiệp vụ thống nhất trước mắt ưu tiên lắp nút bấm báo động khẩn cấp kết nối trực tiếp với cơ quan Công an...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chủ trì thảo luận tại hội nghị

Chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP phát biểu tại hội nghị

Sản phẩm phục vụ nhân dân phải “kiến tạo, mang tính chất phục vụ”

Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đánh giá các nhiệm vụ giao từ kỳ trước cơ bản bảo đảm tiến độ, phần lớn đã có kết quả. Qua thảo luận, chưa đơn vị nào nêu vướng mắc về hành lang pháp lý hay điều kiện thực hiện.

Đồng chí Giám đốc CATP dành nhiều thời gian phân tích, chỉ đạo, định hướng những việc phải làm tiếp, bắt đầu từ chiếc UAV.

Thử nghiệm đã có kết quả, theo đồng chí Giám đốc, nhưng chưa thể dừng ở đó và đặt câu hỏi cho từng phòng nghiệp vụ. Với những tiêu chí chính các đơn vị đưa ra khi đặt bài toán cho UAV, đến nay đạt được gì, còn vướng ở đâu? Bảo mật dữ liệu ra sao? Không gian bay tầm thấp được quản lý thế nào? Cần phối hợp với đơn vị nào? Khi UAV đi vào hoạt động chính thức, Công an thành phố phải nhận diện được thiết bị nào thuộc đơn vị nào đã đăng ký, để phối hợp sớm với lực lượng quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kết luận hội nghị

Đồng chí Giám đốc giao Phòng Tham mưu phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông và doanh nghiệp tiếp tục huấn luyện dữ liệu. Lực lượng quản lý hành chính phải đưa AI nhận diện thật chính xác 12 hành vi vi phạm trật tự đô thị. Lực lượng Cảnh sát giao thông khẩn trương hoàn thiện danh mục dữ liệu cho bài toán vi phạm giao thông. Những hạn chế về loa phát thanh, giá đỡ thiết bị phải được các đơn vị liên quan cùng doanh nghiệp khắc phục, kèm nghiên cứu thêm giải pháp cứu nạn, cứu hộ. Mốc hoàn thiện tính năng AI là ngày 15/12.

Sau thử nghiệm là nghiệm thu và người đứng đầu Công an Thủ đô sẽ có mặt ở khâu này. “Tôi sẽ trực tiếp cùng các đồng chí nghiệm thu vào cuối tháng 11”, đồng chí Giám đốc nói và yêu cầu doanh nghiệp đồng hành đẩy nhanh tiến độ hơn so với mốc đã đề ra vào 15-12. Đồng chí Giám đốc lưu ý nghiệm thu xong là đưa vào khai thác, nên ngay từ bây giờ phải tính đến việc huấn luyện người vận hành, bàn giao công nghệ, chuẩn bị kinh phí đầu tư, đặt hàng thiết bị.

Đến thiết bị báo cháy không dây đồng chí Giám đốc yêu cầu ngay trong tuần này phải thúc đẩy để sớm có giá và thông báo, mới tuyên truyền được.

Mức giá phải để người dân mua được, đúng tinh thần “kiến tạo, mang tính chất phục vụ” mà CATP theo đuổi. Công an các địa phương được yêu cầu chuẩn bị kỹ để khi có giá là vào cuộc tuyên truyền ngay.

Thiết bị báo cháy trong từng gia đình mới là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại là tin báo phải đến được nơi xử lý nhanh nhất. Đồng chí Giám đốc giao Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì, cùng Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện phương án kết nối tin báo cháy từ Hanoi Smart Police về Trung tâm thông tin chỉ huy PCCC&CNCH của Bộ Công an. Quy trình tiếp nhận, xử lý, truyền nhận thông tin phải thống nhất, để mỗi tin báo được xử lý kịp thời, chính xác, giảm thấp nhất thiệt hại do cháy nổ. Lực lượng Cảnh sát PCCC cũng gánh trách nhiệm lớn trong tham mưu và tuyên truyền, nhất là khi giá thiết bị được thống nhất.

Với Hanoi Smart Police, Phòng Tham mưu được giao cùng Sở Khoa học và Công nghệ gom các nguồn phản ánh từ Facebook, Zalo, Cổng thông tin điện tử về một đầu mối, phân loại, điều phối, giám sát, xử lý, không để sót tin, không để trùng tin. Tính năng AI và báo khẩn cấp SOS cần được đẩy nhanh. Công an thành phố đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp để sớm đưa SOS vào triển khai.

Đồng chí Giám đốc cũng góp ý thẳng về cách tuyên truyền. SOS từ trước đến nay đã giúp Trung tâm chỉ huy giải quyết được vụ việc nào, người dân đã bấm ra sao, vụ việc được xử lý thế nào? Câu chuyện phải được kể từ sản phẩm và kết quả cụ thể như vậy thì mới thuyết phục được người dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP: Sản phẩm phục vụ nhân dân phải “kiến tạo, mang tính chất phục vụ”

Yêu cầu về hành lang pháp lý được người đứng đầu Công an Thủ đô nhấn mạnh. “Một sản phẩm đưa vào hoạt động là phải có hành lang pháp lý. Ai chứng nhận cho mình? Cấp nào?”, đồng chí Giám đốc đặt vấn đề.

Đồng chí Giám đốc nhắc lại điều đã nói từ trước, không thể cứ bấm nút công bố là xong. Thẩm quyền ký, ban hành, quy chuẩn áp dụng, cơ quan chứng nhận đều phải rõ ràng. Với các sản phẩm đã vận hành, thủ tục này “phải làm ngay trong tuần tới”. Vướng ở đâu thì hỏi các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để được hướng dẫn.

Ở dự án camera AI giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố, đồng chí Giám đốc yêu cầu các phòng chuyên trách bám sát từng hạng mục, năng lực nhà thầu, chất lượng thiết bị và hạ tầng. Hạng mục nào có nguy cơ chậm phải chỉ rõ nguyên nhân và cách khắc phục. Khó khăn vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay để tháo gỡ.

Với Đề án Đô thị Hà Nội thông minh, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu rõ, việc ký kết phải hoàn tất trong đầu tuần tới theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng, không để đề án chậm thêm.

Với ngân hàng, tiệm vàng, đồng chí Giám đốc dứt khoát CATP không can thiệp vào hệ thống nội bộ của các cơ sở, vì đó là thông tin khách hàng. Trước mắt làm tốt phía bên ngoài, lắp nút bấm báo động, nâng cấp những thiết bị chưa đạt chuẩn để tích hợp AI, hoàn thành trong tháng 12...