Thêm 30 tỷ đồng hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp ứng dụng AI Livestream

ANTD.VN - 1.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà sáng tạo nội dung sẽ được hỗ trợ công nghệ AI Livestream và đào tạo kỹ năng, với tổng nguồn lực trị giá 30 tỷ đồng.

Ngày 6-11, tại Hà Nội, chương trình “Thúc đẩy thương mại điện tử hưởng ứng phong trào thi đua tăng trưởng bền vững 2 con số” do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (Cục Thương mại điện tử - Bộ Công Thương), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các đối tác phối hợp thực hiện đã chính thức tiếp nhận gói hỗ trợ giải pháp công nghệ AI Livestream và đào tạo trị giá 30 tỷ đồng từ Công ty Công nghệ DeepCore.

Theo thỏa thuận, DeepCore tài trợ 1.000 gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và creator, mỗi gói trị giá 30 triệu đồng, bao gồm một tháng sử dụng giải pháp AI Livestream DeepCore trị giá 10 triệu đồng và học bổng combo bốn khóa học “Kiến tạo hệ thống kinh doanh online kỷ nguyên AI” trị giá 20 triệu đồng.

Các khóa học tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng thiết thực về tìm kiếm nguồn hàng, xây dựng hệ thống kinh doanh trực tuyến, ứng dụng AI sản xuất video bán hàng và triển khai quảng cáo trên Facebook, TikTok.

Qua đó, người tham gia không chỉ được tiếp cận công nghệ mới mà còn có cơ hội nâng cao năng lực vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Giải pháp AI Livestream mở ra khả năng tự động hóa một phần quy trình bán hàng online

Trong khi mô hình livestream truyền thống đòi hỏi chi phí đáng kể cho nhân sự, thiết bị và vận hành, giải pháp AI Livestream mở ra khả năng tự động hóa một phần quy trình, kéo dài thời gian giới thiệu sản phẩm và giảm sự phụ thuộc vào nhân sự trực tiếp.

Đây được xem là hướng tiếp cận phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân khởi nghiệp còn hạn chế về nguồn lực.

Việc kết hợp tài trợ công nghệ với đào tạo thực hành cũng nhằm giải quyết một trong những khó khăn phổ biến hiện nay: doanh nghiệp có thể tiếp cận công cụ số nhưng thiếu kiến thức và kỹ năng để khai thác hiệu quả vào hoạt động kinh doanh.