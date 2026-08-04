Phát huy vai trò gương mẫu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ... Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến Công an các địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban Bộ tháng 7/2026.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác công an tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2026 nêu rõ: Tháng 7, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, qua đó tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác tham mưu chiến lược đạt được nhiều kết quả nổi bật; an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ cao điểm đấu tranh tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026; cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành thảo luận tại Hội nghị

Chủ động phát hiện, đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm như: tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma tuý, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; triệt phá nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, quy mô lớn, xuyên quốc gia, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, biểu dương...

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã kịp thời tổ chức Đoàn cứu nạn, cứu hộ động đất tại Venezuela; ra quân quyết liệt, thu nhận sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin, đảm bảo tiến độ, tính an toàn, bảo mật dữ liệu và thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, tri ân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hình ảnh các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP Hà Nội và chỉ huy các phòng nghiệp vụ dự hội nghị tại điểm cầu CATP

Công tác chuyển đổi số, công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, pháp chế, kế hoạch tài chính, hậu cần kỹ thuật, giải ngân vốn đầu tư công được đảm bảo. Các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của các lực lượng An ninh, Cảnh sát được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa lan tỏa, giáo dục truyền thống tốt đẹp.

Lực lượng CAND tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Trong tháng 7, có 15.758 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng, tài chính, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia...

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được trong tháng 7-2026 của toàn lực lượng CAND.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc nâng tầm mạnh mẽ công tác tham mưu, thường trực thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và Chính phủ.

Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và các văn bản Trung ương ban hành gần đây, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới", 02 Nghị quyết của Trung ương về Chiến lược An ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần "nắm vững - hiểu sâu - làm đến cùng".

Toàn cảnh hội nghị

Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai các chủ trương, quan điểm của Đảng trong CAND, phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện nay, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ nắm vững, hiểu sâu, nhất là tư duy, nhận thức mới của Đảng trên các lĩnh vực...

Nâng cao chất lượng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông; tổ chức các hoạt động lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Ngày An ninh mạng Việt Nam...

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu chủ động rà soát trang thiết bị, phương tiện, lực lượng bảo đảm cao nhất hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng động viên, tri ân đối với những cán bộ lão thành, CBCS có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công trong CAND.

Nhiệm vụ trước mắt rất bộn bề, với yêu cầu rất cao về kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang 81 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và quyết tâm gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, toàn lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy, giao phó.