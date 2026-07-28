Bỏ trốn sau hành vi chống phá Nhà nước, Đoàn Bảo Châu sẽ bị xét xử vắng mặt

ANTD.VN - Từ tin báo về việc Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh BBC Tiếng Việt, cơ quan điều tra vào cuộc và xác định có 6 clip của người này chứa nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử vắng mặt đối với bị can Đoàn Bảo Châu (võ sư, SN 1968, ở phường Giãng Võ, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 117 – Bộ luật Hình sự.

Không ra trình diện hoặc đầu thú, Đoàn Bảo Châu sẽ bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, ngày 2-5-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội chuyển đến.

Tin báo có nội dung đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh youtube “BBC Tiếng Việt” và facebook cá nhân “Chau Doan” với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý.

Ngày 24-4-2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đến 30-6-2025 thì ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên lúc này, bị can Châu đã bỏ trốn nên ngày 25-7-2025, cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Quá trình điều tra xác định, Đoàn Bảo Châu lập facebook “Chau Doan” năm 2007 và trong giai đoạn 2016 – 2021 đã dùng tài khoản mạng xã hội này phát tán clip có nội dung phỏng vấn một số cá nhân.

Kết luận giám định cho thấy, có 6 clip của bị can Châu chứa nội dung “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” và “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Bảo Châu khai nhận giọng nói, hình ảnh trong các clip là bản thân mình nhưng cho rằng không có mục đích chống Nhà nước. Sau đó, Châu bỏ trốn nên đến nay bị truy tố vắng mặt.