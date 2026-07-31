Điện Máy Xanh báo lãi cao nhất lịch sử

ANTD.VN - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao nhất lịch sử.

Điện Máy Xanh báo lãi kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2026

Trong quý 2, doanh thu thuần hợp nhất của DMX đạt 32.738 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt 2.658 tỷ đồng, tăng 98% – gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận sau thuế mở rộng lên 8,1%, tăng 3,0 điểm phần trăm.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của DMX đạt 65.280 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4.876 tỷ đồng, tăng 73%; biên lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 7,5%, tăng 2 điểm phần trăm. Kết quả tương ứng hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

DMX cũng đã hoàn tất IPO, phân phối thành công 166.438.500 cổ phiếu (93% khối lượng chào bán) với tổng giá trị 13.315 tỷ đồng (xấp xỉ 500 triệu USD), trong đó, khoảng 90% khối lượng đến từ gần 60 quỹ đầu tư (73% nước ngoài và 17% trong nước). Vốn hóa sau phát hành đạt 101.418 tỷ đồng (khoảng 3,9 tỷ USD); cổ phiếu sẽ niêm yết trên HOSE ngày 06/8/2026.

DMX cho biết, trong 6 tháng qua, doanh thu cửa hàng cũ (SSSG) tăng 32% với cả ba chuỗi tại Việt Nam đều tăng trưởng hai chữ số, hoàn toàn nhờ nâng cao năng suất điểm bán thay vì mở rộng mạng lưới. Nhờ tăng trưởng sản lượng, cải thiện giá bán và cơ cấu ngành hàng, biên lợi nhuận gộp 6 tháng mở rộng lên 20,1% (tăng 2,4 đpt), riêng quý 2 đạt 21,1% (tăng 3,6 điểm phần trăm).

DMX hiện có hệ sinh thái dịch vụ mở rộng, trong đó tài chính tiêu dùng đóng góp 38% doanh thu, Thợ DMX đạt 1.892 tỷ đồng doanh thu (tăng 47% so với cùng kỳ) và Super App đạt 19 triệu thành viên với doanh thu online đạt 7.330 tỷ đồng, tương đương 11% tổng doanh thu.

Tại thị trường nước ngoài, Erablue (thương hiệu của DMX tại Indonesia) cũng tăng tốc. Chuỗi cán mốc 261 cửa hàng sau 6 tháng (tăng 146 cửa hàng so với cùng kỳ) với doanh thu tăng 92% và lợi nhuận sau thuế tăng 154. Đặc biệt, Erablue đã chính thức xoá hết lỗ luỹ kế – cột mốc quan trọng hướng tới khả năng IPO trong tương lai.

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản đạt 75.886 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 22.677 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cuối năm 2025 nhờ nguồn vốn huy động từ đợt IPO. Số dư tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 44.670 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với dư nợ vay ngắn hạn (22.404 tỷ đồng), củng cố năng lực thanh khoản và tạo dư địa vững chắc cho các kế hoạch đầu tư, mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.