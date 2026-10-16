Bộ Công an đối thoại với nông dân: Lại nóng lừa đảo trực tuyến, tín dụng đen

ANTD.VN - Chiều 16-10 tại Hà Nội, Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói lần thứ I, năm 2026” với chủ đề “Chung sức giữ bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì buổi đối thoại.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khẳng định: Nông dân hôm nay không chỉ là chủ thể của phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, mà còn là lực lượng quan trọng trong giữ gìn ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Cùng với tiến trình chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, nông thôn đang chuyển mình mạnh mẽ, người nông dân đang ở tuyến đầu của sự chuyển đổi ấy. Tuy nhiên, đi cùng với các tiện ích thiết thực là thực trạng lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, giả mạo giao dịch điện tử, phát tán thông tin sai sự thật và các thủ đoạn thao túng thông tin, định hướng nhận thức, làm xói mòn niềm tin xã hội.

Toàn cảnh diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ XI: “Bộ Công an – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói lần thứ I, năm 2026”. Ảnh: Phạm Hưng

Những thách thức ấy không chỉ ảnh hưởng đến mỗi cá nhân, mỗi gia đình mà còn tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của cộng đồng, nhất là đối với vùng nông thôn - nơi điều kiện tiếp cận thông tin chọn lọc và năng lực tự bảo vệ trên không gian mạng còn hạn chế.

Diễn đàn gồm 3 phiên thảo luận, với phần hỏi đáp của các đại biểu nông dân và đại diện đến từ Bộ Công an liên quan tới các chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực nông thông...

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Tại diễn đàn, ông Lưu Văn Dũng, nông dân tiêu biểu tỉnh Hưng Yên phản ánh, các nhóm bán hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo người cao tuổi xuất hiện ở nông thôn, khiến nhiều người mất tiền, tài sản. Ông Dũng đề nghị Bộ Công an giúp bà con nhận diện những thủ đoạn ấy thông qua tuyên truyền dễ hiểu hơn, cùng các biện pháp bảo vệ cụ thể.

Giải đáp thắc mắc này, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng cho biết, lừa đảo qua mạng, đa cấp trái phép và tín dụng đen tiếp tục diễn biến phức tạp. Những hoạt động này có nguy cơ hướng về nông thôn, nơi người dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin phòng ngừa. Theo số liệu được Đại tá Nguyễn Hồng Quân dẫn tại diễn đàn, năm 2025, cả nước xảy ra khoảng 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại khoảng 8.000 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận 1.800 vụ việc.

Ông Lưu Văn Dũng, nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh Hưng Yên đặt câu hỏi

Một khó khăn trong phòng ngừa là tội phạm có thể lợi dụng thông tin cá nhân để xây dựng cách tiếp cận riêng với từng người. Khi dữ liệu lọt vào tay kẻ gian, những thông tin ấy trở thành công cụ khiến người bị tiếp cận khó nhận biết hành vi lừa đảo hơn.

Điều này đặt việc bảo vệ dữ liệu vào cùng yêu cầu bảo vệ tài sản. Nguy cơ có thể bắt đầu từ lúc thông tin cá nhân bị lộ, trước khi xuất hiện một yêu cầu giao dịch hay chuyển tiền. Theo Đại tá Quân, bảo vệ dữ liệu cá nhân vì thế gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết, năm 2025, toàn quốc diễn ra 4.200 vụ việc lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại khoảng 8.000 tỷ đồng.

Cũng tại diễn đàn, bà Lê Thị Hương, Giám đốc HTX Nhân Lý, xã Xuân Lãng (tỉnh Phú Thọ) cho biết, việc triển khai dữ liệu dân cư và định danh điện tử đã mang lại hiệu quả lớn ở thành thị. Tuy nhiên, tại vùng sâu, vùng xa và khu vực nông thôn, hạ tầng mạng còn hạn chế, nhận thức của một bộ phận người dân chưa đồng đều.

Thời gian tới, Bộ Công an có giải pháp gì để thu hẹp khoảng cách này, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu dân cư tại các địa bàn trên?

Về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề xuất 3 giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách, nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu dân cư tại khu vực nông thôn.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc HTX Nhân Lý, xã Xuân Lãng (tỉnh Phú Thọ) đặt câu hỏi.

Trong đó, đáng chú ý là phát triển hạ tầng viễn thông đến tận thôn, bản và đưa lực lượng xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết, đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng, huy động sự tham gia của các nhóm thành thạo công nghệ như các đoàn viên trẻ.

Ngoài ra, tại diễn đàn, lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng giải đáp các câu hỏi liên quan đến việc xây dựng những “vành đai an ninh” tại khu vực biên giới, bờ biển...

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề xuất 3 giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách, nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu dân cư tại khu vực nông thôn.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Nông dân vừa là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, vừa là chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ địa bàn dân cư.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, chiến sĩ Công an và cán bộ, hội viên nông dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, phát huy vai trò của nông dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

“Cần gắn công tác bảo đảm an ninh, trật tự với hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững. Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc bảo vệ nông dân trước các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gian lận thương mại và rủi ro pháp lý trong sản xuất, kinh doanh”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.