Nghỉ lễ 2/9 đi đâu gần Hà Nội? 4 điểm đến 'chiều lòng' mọi tín đồ du lịch

ANTD.VN -Từ sắc thu ngập tràn trên đỉnh Fansipan hùng vĩ, đêm pháo hoa lung linh bên bờ vịnh Hạ Long, thiên đường giải nhiệt tại Hà Nam cho đến pháo hoa tưng bừng biển Sầm Sơn..., miền Bắc dịp Quốc khánh 2/9 mang đến chuỗi trải nghiệm phong phú.

Nếu bạn vẫn đang phân vân tìm kiếm điểm đến hoàn hảo cho bản thân và gia đình trong kỳ nghỉ Tết Độc lập này, dưới đây là 4 "tọa độ" không thể bỏ lỡ!

Fansipan: Hòa sắc vào Lễ hội Thổ cẩm giữa mùa vàng

Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026, Sun World Fansipan Legend mang đến cho du khách hành trình trải nghiệm đa dạng và phong phú. Tâm điểm là Lễ hội Thổ cẩm "Mùa vàng ươm sắc thổ cẩm" tại Bản Mây (diễn ra từ 22/8 đến 6/9), tái hiện mùa vàng Sa Pa và hành trình từ cây lúa, cây lanh đến những tấm thổ cẩm của đồng bào Tây Bắc. Điểm nhấn là minishow “Mùa Nắng Mưa”, lấy cảm hứng từ đời sống người Mông, kết hợp múa, âm nhạc bản địa và các đạo cụ đặc trưng để kể câu chuyện về lao động, tình yêu và sức sống cộng đồng. Du khách còn có thể hòa mình vào điệu múa Xòe, nhảy sạp, trình diễn thời trang thổ cẩm và các trò chơi dân gian như đua cà kheo, giã bánh giầy, thi thổi cơm.

Hòa mình vào không khí ngày hội qua các hoạt động văn hóa, trình diễn nghệ thuật.

Đặc biệt, vào các ngày 31/8, 1/9, 2/9 du khách sẽ có cơ hội tham dự nghi thức Thượng cờ thiêng liêng và quy mô trên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m. Chuyến đi càng thêm trọn vẹn khi du khách có cơ hội thưởng ngoạn cảnh sắc thu Sa Pa tuyệt đẹp với ruộng bậc thang Mường Hoa dần ngả vàng, sắc cam rực rỡ của hoa dơn thóc giữa mây trời và khám phá Quần thể văn hóa tâm linh cùng ẩm thực vùng cao độc đáo. Tất cả tạo nên một bức tranh Tây Bắc vừa hùng vĩ, vừa đậm đà bản sắc cho kỳ nghỉ Quốc khánh.

Hạ Long: "Thương cảng phồn hoa" sáng đèn, pháo hoa hai lần mỗi đêm

Kỳ nghỉ 2/9 năm nay, Quảng Ninh trở thành lựa chọn lý tưởng với chuỗi trải nghiệm nối dài từ ngày đến đêm. Ngay tại Ngọn Hải Đăng, du khách có thể check-in giữa không gian mang phong cách thương cảng, ngắm vịnh Hạ Long và những cánh buồm đỏ trên mặt nước. Khi thành phố lên đèn, show 3D Mapping “Thương cảng phồn hoa” tái hiện câu chuyện về vùng đất di sản bằng công nghệ trình chiếu hiện đại, kết hợp cùng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Bãi Cháy.

VUI-Fest Ha Long trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý tại Quảng Ninh dịp Quốc khánh 2/9.

Hành trình khám phá Hạ Long cũng không thể thiếu VUI-Fest Ha Long – điểm hẹn dành cho những tín đồ ẩm thực và không khí chợ đêm ven biển rực rỡ. Hàng trăm gian hàng mang đến loạt món ăn từ đặc sản Quảng Ninh như xôi chả mực, bún hải sản đến các món Á – Âu, đồ nướng, tạo nên một không gian ăn chơi sôi động bên biển.

Đặc biệt, Sun World Ha Long là lựa chọn cho những du khách muốn kết hợp vui chơi và ngắm cảnh. Du khách có thể thưởng ngoạn toàn cảnh vịnh di sản từ trên cao cùng Cáp treo Nữ Hoàng, chinh phục chuỗi trò chơi cảm giác mạnh đỉnh cao tại Công viên Rồng, hay thỏa thích sảng khoái giải nhiệt tại Công viên nước Lốc Xoáy - điểm đến phù hợp với cả nhóm bạn và gia đình.

Hà Nam (tỉnh Ninh Bình): Giải nhiệt tại công viên nước, giao lưu thể thao với Sun Sports City Ninh Binh

Chỉ cách Thủ đô Hà Nội 45 phút di chuyển, phường Hà Nam (thuộc tỉnh Ninh Bình) mang đến làn gió nghỉ dưỡng mới cho dịp 2/9 với sự kết hợp trọn vẹn giữa thể thao năng động, giải trí dưới nước và đại tiệc ánh sáng về đêm.

Quảng trường Thời đại rực rỡ về đêm.

Nếu muốn giải nhiệt, du khách có thể đến Sun World Ha Nam – công viên giải trí chủ đề múa rối nước đầu tiên tại Việt Nam, với giá vé ưu đãi chỉ 150.000 đồng/người đến hết ngày 2/9. Những nhóm khách gia đình và bạn bè có thể giao lưu thể thao với Sun Sports City Ninh Binh, công viên thể thao rộng 22ha với 7 bộ môn, nổi bật là 41 sân pickleball có mái che và đường chạy gần 2km. Hiện nơi đây áp dụng ưu đãi 50% phí thuê sân cho người dân địa phương, dành cho hầu hết các bộ môn như pickleball, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền... (ngoại trừ sân bóng đá 11 người và sân pickleball VIP/VVIP) và tặng voucher thể thao cho khách đến vui chơi tại Sun World Ha Nam.

Khi màn đêm buông xuống, Quảng trường Thời Đại trở thành tâm điểm với show nhạc nước và những màn pháo hoa tầm cao thắp sáng bầu trời vào 21h30 mỗi tối thứ 7, khép lại một ngày vui chơi sôi động bằng không khí lễ hội rộn ràng



Thanh Hóa: Sầm Sơn rực rỡ pháo hoa dịp Quốc khánh

Tại Thanh Hóa, Sầm Sơn mang đến một kỳ nghỉ đậm không khí lễ hội với biển, âm nhạc và pháo hoa. Tối 1/9/2026, màn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, từ 21h15 đến 21h30, cùng các chương trình nghệ thuật được tổ chức tại hai điểm trình diễn.

Du khách xem nhạc nước tại quảng trường biển Sầm Sơn.

Du khách có thể kết hợp chiêm ngưỡng pháo hoa với trải nghiệm tại Quảng trường biển Sầm Sơn, nơi hệ thống nhạc nước mang đến những màn trình diễn kết hợp ánh sáng, âm nhạc và nước. Nếu muốn dành trọn một ngày vui chơi, Sun World Sam Son cũng là lựa chọn phù hợp với hệ thống 14 trò chơi nước cùng nhiều trải nghiệm ẩm thực, mang đến hành trình nghỉ lễ kết hợp giữa biển, vui chơi và không khí lễ hội tại xứ Thanh.

Dù bạn chọn hòa mình vào không gian văn hóa Tây Bắc rực rỡ giữa mùa vàng, “chill” cùng phố biển đêm sáng đèn hay nạp năng lượng qua những hoạt động thể thao, giải trí sôi động..., mỗi tọa độ trên đều mang một sắc thái riêng nhưng cùng chung nhịp đập rộn ràng của Tết Độc lập.