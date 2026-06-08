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Đề xuất mở rộng 2 tuyến cao tốc Cao Lãnh- Lộ Tẻ và Lộ Tẻ- Rạch Sỏi

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N.T

ANTD.VN -Ban QLDA Mỹ Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc rà soát, hoàn thiện đề xuất đầu tư mở rộng tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với tổng chiều dài hơn 80 km.

Theo đó, Ban QLDA Mỹ Thuận đề xuất 2 phương án nâng cấp mở rộng tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, tổng chiều dài khoảng 51,5 km qua địa bàn Cần Thơ và An Giang.

Cụ thể, phương án 1 đầu tư 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75 m. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng. Phương án 2 là quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 12.800 tỷ đồng.

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Đề xuất mở rộng 2 tuyến cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Ban QLDA Mỹ Thuận cũng cho hay, phương án 1 sử dụng 100% vốn ngân sách Trung ương phù hợp khi lưu lượng xe chưa đủ đảm bảo thu phí hoàn vốn trong 25 năm.

Với phương án đầu tư PPP (phương án 2), vốn Nhà nước cần tham gia từ 55 - 65% tổng mức đầu tư, nhà đầu tư thu phí hoàn vốn 22 - 25 năm. Song cần nghiên cứu bổ sung về lưu lượng xe dự báo và mức phí hợp lý vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Với tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ chiều dài xấp xỉ 29 km, ban cũng đề xuất 2 phương án đầu tư nâng cấp tuyến đường.

Phương án 1, tuyến sẽ được nâng cấp quy mô 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75 m, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 6.200 tỷ đồng, sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước. Phương án này phù hợp trong trường hợp không đủ điều kiện đảm bảo tài chính cho phương án PPP.

Phương án 2 là đầu tư nâng cấp tuyến quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 8.800 tỷ đồng,theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nhà nước tham gia vốn góp từ 50% - 70% tổng mức đầu tư; nhà đầu tư tư nhân huy động phần còn lại, thu phí hoàn vốn trong thời gian 20 - 25 năm.

Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, Ban QLDA Mỹ Thuận dự kiến dự án đầu tư nâng cấp đối với 2 tuyến cao tốc sẽ khởi công trong quý 1/2028, hoàn thành trong quý 4/2030.

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