Để cổng trường không còn là điểm nghẽn giao thông

ANTD.VN - Sáng 21-9, Công an phường Giảng Võ, Hà Nội phối hợp Trường THCS Giảng Võ tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” năm học 2026-2027. Chương trình góp phần trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ môi trường học đường.

Từ 7h30 ngày 21-9, tại sân Trường THCS Giảng Võ, đông đảo cán bộ, giáo viên và hơn 5.000 học sinh đã tham dự chương trình tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông do Công an phường Giảng Võ tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học sinh, nhất là những quy định liên quan trực tiếp đến việc đi bộ, đi xe đạp, xe đạp điện và tham gia giao thông tại khu vực cổng trường.

Đông đảo cán bộ, giáo viên và hơn 5.000 học sinh đã tham dự chương trình

Đưa những bài học giao thông đến gần học sinh

Tại chương trình, sau phần khai mạc, giảng viên Khoa Cảnh sát giao thông, Học viện Cảnh sát nhân dân trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông đường bộ.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy tắc học sinh thường xuyên gặp trong quá trình đến trường và trở về nhà như chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách, quy định về độ tuổi và điều kiện điều khiển phương tiện.

Đặc biệt, vấn đề bảo đảm an toàn tại khu vực cổng trường được dành nhiều thời lượng. Đây là nơi thường xuyên tập trung đông học sinh, phụ huynh và phương tiện vào đầu giờ, cuối giờ học, nếu không tổ chức giao thông hợp lý rất dễ xảy ra ùn tắc, va chạm.

Lễ ra mắt Cổng trường an toàn giao thông tại trường THCS Giảng Võ

Bên cạnh kiến thức pháp luật, học sinh được hướng dẫn các kỹ năng thực tế như sang đường an toàn, qua nút giao, di chuyển tại khu vực đông phương tiện, phòng tránh va chạm và cách xử lý khi chứng kiến hoặc gặp sự cố giao thông.

Những hình ảnh, video và tình huống thực tế được đưa ra phân tích giúp học sinh nhận diện rõ hơn những nguy cơ có thể xảy ra trên đường. Qua đó, các em không chỉ “học luật” mà còn được rèn kỹ năng ứng xử trong những tình huống cụ thể.

Phần giao lưu, trao đổi với cán bộ tuyên truyền cũng tạo không khí sôi nổi. Học sinh được trực tiếp trả lời các câu hỏi tình huống, từ đó chủ động suy nghĩ về cách xử lý thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

Báo cáo viên tuyên truyền về an toàn giao thông

Đáng chú ý, một số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh được sử dụng làm tình huống phân tích, qua đó chỉ ra nguyên nhân, hậu quả và những bài học cần rút kinh nghiệm. Từ những câu chuyện thực tế, thông điệp về việc chấp hành pháp luật giao thông trở nên gần gũi và dễ tiếp thu hơn đối với lứa tuổi học sinh.

Từ tuyên truyền đến hành động

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các đơn vị và Ban Giám hiệu nhà trường đã trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THCS Giảng Võ.

Trao mũ, trao an toàn đến các em học sinh

Món quà không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông. Việc sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, đúng quy định cần trở thành thói quen thường xuyên của mỗi học sinh, đặc biệt khi di chuyển bằng xe máy hoặc xe máy điện cùng người thân.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Đại diện UBND phường, Công an phường Giảng Võ, Ban Giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh và học sinh nhà trường cùng tham gia nghi thức ra mắt mô hình.

Các em học sinh được trao tặng mũ bảo hiểm

Việc xây dựng mô hình hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trước cổng trường; nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh và người dân trong việc dừng, đỗ phương tiện, đón trả học sinh đúng quy định, hạn chế tình trạng ùn tắc và mất an toàn vào các khung giờ cao điểm.

Chia sẻ về chương trình, Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Trưởng Công an phường Giảng Võ cho biết, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học cần sự tham gia đồng bộ của lực lượng công an, nhà trường, gia đình và chính học sinh.

Lễ ký cam kết tại chương trình

Theo Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, việc hình thành thói quen và ý thức tự giác chấp hành của học sinh có ý nghĩa lâu dài. Mỗi học sinh khi thực hiện đúng các quy định giao thông không chỉ bảo vệ an toàn cho bản thân mà còn góp phần tạo dựng môi trường giao thông văn minh.

Việc ra mắt “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THCS Giảng Võ vì thế không chỉ là một hoạt động tuyên truyền đầu năm học mà hướng tới duy trì nền nếp thường xuyên. Trong đó, nhà trường, phụ huynh và lực lượng chức năng cùng phối hợp nhắc nhở, hướng dẫn học sinh; đồng thời từng bước xây dựng ý thức tự giác trong cộng đồng.

Từ sân trường, những kiến thức về luật giao thông được chuyển thành những hành động cụ thể trên mỗi tuyến đường. Khi mỗi học sinh biết đội mũ bảo hiểm đúng cách, sang đường đúng quy định, chấp hành tín hiệu giao thông và nhắc nhở người thân cùng thực hiện, văn hóa giao thông sẽ được hình thành từ những điều giản dị nhất.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THCS Giảng Võ được kỳ vọng trở thành điểm tựa để duy trì môi trường học đường an toàn, trật tự, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn phường Giảng Võ.