ANTD.VN - Hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều trường học đã tổ chức hàng loạt chương trình tìm hiểu văn hóa dân tộc qua dự án thực tế, chuyến tham quan và bài học liên môn...

Nhiều hoạt động lồng ghép học tập với tìm hiểu văn hóa, lịch sử

Lần đầu tiên ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trên phạm vi cả nước. Hưởng ứng ngày này, nhiều trường học đã có những chương trình tìm hiểu văn hóa dân tộc qua dự án thực tế, chuyến tham quan và bài học liên môn, thay vì chỉ học về văn hoá qua sách giáo khoa. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, mức độ nhận thức để từ đó văn hoá được ngấm vào mỗi đứa trẻ theo từng cách riêng.

Tại Hệ thống Giáo dục Alpha, Tập đoàn Giáo dục EQuest, các trường thành viên đã đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động “Dòng chảy tiếp nối”, xoay quanh ba chủ đề: “Dấu ấn sử Việt - Theo dòng lịch sử, tìm về cội nguồn”, “Sắc màu Văn hóa Việt - Khám phá bản sắc văn hóa các vùng miền” và “Đất nước gấm hoa - Hồn Việt qua văn chương & nghệ thuật”. Chuỗi hoạt động được diễn ra xuyên suốt từ tháng 10 đến tháng 11, học sinh được tham quan di tích, tự thực hiện sản phẩm, tổ chức triển lãm, trình diễn trang phục dân tộc và cùng giáo viên, phụ huynh thực hiện MV về quê hương.

Học sinh Trường Alpha Smart City tham quan Văn Miếu, Cổ Loa, Đền Gióng, Đền Hùng và một số địa danh tại Quảng Ninh, Lạng Sơn. Từ tư liệu thu thập được, các em thực hiện dự án về di sản, lễ hội, làng nghề, phong tục và trực tiếp thuyết trình tại triển lãm của trường.

Học sinh cùng giáo viên trường Tiểu học Alpha CGD xây dựng triển lãm về 54 dân tộc Việt Nam trong khuôn viên trường.

Học sinh Trường Tiểu học Alpha CGD mở đầu chuỗi hoạt động bằng chuyến tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tại đây, các em tìm hiểu kiến trúc nhà ở, trang phục và sinh hoạt thường ngày của các cộng đồng dân tộc.

Từ chuyến đi, học sinh cùng giáo viên xây dựng triển lãm về 54 dân tộc Việt Nam trong khuôn viên trường. Ngày hội văn hóa của trường có phần trình diễn áo dài và trang phục dân tộc, mỗi tiết mục giới thiệu một bộ trang phục cùng phong tục của cộng đồng gắn với nó.

Học sinh Trường TiH - THCS Thực nghiệm Victory cũng tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, sau đó trình diễn trang phục các dân tộc trong ngày hội tại trường.

Học sinh thích thú tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhà trường lồng ghép nội dung lịch sử, văn hóa vào các dự án liên môn Lịch sử - Địa lí - Tin học - Mĩ thuật. Học sinh tìm hiểu danh lam thắng cảnh, lễ hội, nhân vật lịch sử, ẩm thực và kiến trúc các vùng miền, rồi tự làm sản phẩm như nón, quạt vẽ họa tiết truyền thống, mô hình hồ sen, mô hình Chùa Một Cột. Các sản phẩm được trưng bày tại triển lãm “Đất nước gấm hoa”.

Trường Alpha Hải Phòng, hoạt động tập trung vào lịch sử địa phương. Học sinh tham quan quần thể di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Vương triều Mạc tại Cổ Trai, xã Kiến Hưng, tìm hiểu về triều Mạc và mối liên hệ với vùng đất Hải Phòng.

Nội dung chuyến đi tiếp tục được khai thác trong giờ học và các dự án thực hành như làm báo tường, dựng mô hình, hóa thân thành nhân vật lịch sử. Nhiều sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm “Hải Phòng miền di sản”.

Các trường học ưu tiên tổ chức hoạt động mà học sinh có thể trực tiếp quan sát, thực hành.

Theo đại diện Hệ thống Giáo dục Alpha, nếu chỉ được tiếp cận qua sách vở, kiến thức văn hóa có thể bị mai một hay lãng quên. Vì vậy, nhà trường ưu tiên các hoạt động mà học sinh có thể trực tiếp quan sát, thực hành và tự đặt câu hỏi, từ mặc trang phục dân tộc, làm mô hình đến tham quan di tích. Thầy cô chỉ đóng trò khơi gợi câu hỏi, truyền cảm hứng và khích lệ động viên.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường giúp nội dung văn hóa sẽ giúp học sinh có thêm nhiều điểm chạm văn hoá, từ đó tình yêu văn hoá Việt sẽ được hun đúc, bồi đắp mỗi ngày, từ ở trường đến ở nhà.

“Văn hóa không thể chỉ dạy bằng lời. Chúng tôi muốn các con được nhìn thấy, chạm vào và tự đặt câu hỏi về văn hóa Việt, để văn hóa thật sự thấm vào các con một cách tự nhiên và gần gũi, từ đó xây dựng được tình yêu với văn hoá, tự hào về lịch sử nghìn năm của dân tộc”, Bà Nguyễn Thị An Quyên, Giám đốc Hệ thống giáo dục Alpha cho biết.