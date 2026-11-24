ANTD.VN - Chiều 24-11, các lực lượng thuộc CATP Hà Nội đã khẩn trương phối hợp hỗ trợ người dân sinh sống tại khu vực xảy ra vụ sập nhà ở phố Nguyễn Văn Tuyết, di dời đến nơi ở an toàn.

Công an Hà Nội khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến địa điểm an toàn

Lực lượng Cảnh sát cơ động CATP phối hợp Công an phường Đống Đa hỗ trợ người dân

Các cán bộ chiến sỹ tận tình hỗ trợ người già yếu

Cùng với đó, khẩn trương di dời tài sản cho người dân

Khoảng 126 hộ dân được tổ chức di chuyển đến Khu tái định cư Thượng Thanh, Long Biên.

Ngay sau sự cố khí gas gây sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, cùng với việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã huy động các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tại khu tập thể E3, E4, các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội trực tiếp đến từng hộ gia đình, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thu dọn những vật dụng thiết yếu; đồng thời hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các gia đình gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong suốt quá trình di dời.

Khoảng 126 hộ dân được tổ chức di chuyển đến Khu tái định cư Thượng Thanh, Long Biên. Tinh thần trách nhiệm và những hành động thiết thực của lực lượng Công an đã góp phần giúp người dân yên tâm, ổn định bước đầu.