ANTD.VN - Sáng 24/11, Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng COVID-19.

Bộ Y tế khuyến cáo chủ động phòng, chống COVID-19 trước biến thể mới

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa cung cấp thông tin về biến thể mới của SARS-CoV-2, đồng thời đưa ra các khuyến cáo nhằm chủ động phòng, chống COVID-19 trong mùa đông - xuân.

Theo Cục Phòng bệnh, ngày 19/11/2026, WHO công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1. Đây là một dòng phụ của JN.1 thuộc Omicron, được WHO xếp vào nhóm biến thể cần theo dõi.

Tỉ lệ phát hiện biến thể PJ.2.1 trong các mẫu giải trình tự gene có xu hướng tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Canada và Mỹ.

Tuy nhiên, WHO lưu ý, tỉ lệ này không phản ánh tỉ lệ mắc bệnh trong cộng đồng và có thể chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt trong phương pháp lấy mẫu, giải trình tự gene và báo cáo giữa các quốc gia.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người cao hơn một số biến thể khác được đưa vào so sánh. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ căn cứ để khẳng định biến thể mới có khả năng lây truyền cao hơn.

Các nghiên cứu hiện có cũng chưa ghi nhận khả năng né tránh kháng thể tăng đáng kể của PJ.2.1 so với các biến thể được nghiên cứu đối chứng.

Trên cơ sở những bằng chứng hiện có, WHO đánh giá nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu do biến thể PJ.2.1 ở mức thấp, song độ tin cậy của đánh giá còn thấp.

Đến nay, chưa có bằng chứng xác định biến thể này gây bệnh nặng hơn. Dữ liệu lâm sàng cũng chưa đủ để đưa ra kết luận về nguy cơ nhập viện, điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong liên quan đến PJ.2.1.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, COVID-19 vẫn có thể diễn biến nặng ở người cao tuổi, người mắc bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận; phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động phòng bệnh, đi khám và điều trị kịp thời khi xuất hiện triệu chứng.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang bước vào mùa đông - xuân với những thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm. Cùng với đó, nhu cầu đi lại, giao lưu và các hoạt động tập trung đông người có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm và Tết.

Đây là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19, đặc biệt tại những nơi đông người, không gian kín, kém thông khí.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người, không gian kín và khi có triệu chứng viêm đường hô hấp.

Thường xuyên rửa tay, che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng; ăn uống hợp lý, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt bệnh nền.

Khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc, liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, không tự ý dùng thuốc.

Nếu xuất hiện dấu hiệu khó thở, đau ngực kéo dài, rối loạn ý thức hoặc bệnh diễn biến nặng, cần đến ngay cơ sở y tế.

Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước thông tin về các biến thể mới của SARS-CoV-2.