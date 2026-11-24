ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng xử lý sự cố cháy, nổ tại các cơ sở ngân hàng, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH, kết hợp thực tập phương án chữa cháy tại hai ngân hàng trên địa bàn.

Các lực lượng phối hợp diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Theo đó, Đội CC&CNCH khu vực số 9 phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Trần Hưng Đạo và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), địa chỉ số 27 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho 230 cán bộ, nhân viên. Hoạt động được triển khai gắn với thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại hai tòa nhà, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 9 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng ngừa cháy, nổ; phân tích các nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của ngân hàng, đặc biệt tại khu vực làm việc, nơi tập trung nhiều thiết bị điện, hệ thống máy móc và tài sản có giá trị. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, nhân viên cách nhận biết nguy cơ cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng xử lý ban đầu khi phát hiện cháy và phương pháp thoát nạn an toàn.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực tập phương án chữa cháy và CNCH với các tình huống cháy giả định tại hai tòa nhà. Các tình huống được xây dựng nhằm kiểm tra khả năng phát hiện, báo động, tổ chức hướng dẫn người bên trong thoát nạn, triển khai phương tiện chữa cháy ban đầu và sự phối hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, cán bộ, nhân viên ngân hàng nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý ban đầu theo phương án đã được xây dựng; tổ chức báo động, hướng dẫn người trong khu vực nguy hiểm di chuyển đến vị trí an toàn, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 9 lập tức điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn, dập tắt đám cháy và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công. Sau khoảng 10 phút triển khai, đám cháy giả định được dập tắt hoàn toàn, các hoạt động cứu nạn, cứu hộ được thực hiện theo đúng yêu cầu của phương án.

Thông qua buổi thực tập, những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức chữa cháy, khả năng vận hành phương tiện và phối hợp giữa các lực lượng được kiểm tra, đánh giá, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện phương án phù hợp với đặc điểm thực tế của từng cơ sở.

Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng mà còn tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng chuyên nghiệp. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác hướng dẫn, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Từ thực tế đó, mỗi cơ quan, đơn vị cần nâng cao tinh thần chủ động, thường xuyên tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC, duy trì lực lượng và phương tiện tại chỗ, tổ chức thực tập phương án định kỳ. Mỗi cán bộ, nhân viên cũng cần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể bình tĩnh xử lý khi xảy ra sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động của các cơ sở ngân hàng.