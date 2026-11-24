ANTD.VN - Liên quan đến sự cố sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, Bệnh viện đa khoa Đống Đa cho biết, đang nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân, những trường hợp nặng và chuyên biệt phân loại để chuyển tới các cơ sở y tế phù hợp.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa báo động đỏ cấp cứu nạn nhân

Vào khoảng 8h giờ sáng 24/11 tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội xảy ra sự cố sập nhà.

Theo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, ngay khi nhận được thông tin cấp báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã điều 5 xe cấp cứu và nhân viên y tế tới ngay hiện trường, 1 xe cấp cứu của Bệnh viện Đống Đa, 1 xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Theo ông Đỗ Lê Tấn, Tổ trưởng Tổ truyền thông (Bệnh viện Đa khoa Đống Đa) cho hay, tính đến 10 giờ ngày 24/11, có 11 nạn nhân được đưa vào bệnh viện.

Ngay sáng nay, khi tiếp nhận các nạn nhân vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã báo động đỏ thảm họa toàn viện, huy động các khoa phòng hỗ trợ.

Các bác sĩ của bệnh viện tại Khoa cấp cứu đang nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân, những trường hợp nặng và chuyên biệt được phân loại để chuyển tới các cơ sở y tế phù hợp (3 trường hợp chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; 1 trường hợp chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

Theo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đơn vị này tiếp nhận 3 nạn nhân của vụ việc, trong đó có 1 người tử vong ngoại viện. Hai trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Cấp cứu.

Trước đó như An ninh Thủ đô đã đưa tin, tại nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa xảy ra vụ sập nhà nghi do khí gas. Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để cứu nạn, cứu hộ, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc đang được phong tỏa để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.