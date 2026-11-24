ANTD.VN - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam, Công an xã Quang Minh, Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án, huy động lực lượng, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn xuyên suốt trong thời gian diễn ra chương trình văn hoá, nghệ thuật trên địa bàn.

Các lực lượng phối hợp triển khai công tác bảo đảm ANTT trong thời gian diễn ra hoạt động văn hoá tại địa bàn xã

Xác định đây là hoạt động văn hóa thu hút đông đảo nhân dân tham gia, Công an xã Quang Minh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ công tác, bố trí lực lượng tại các địa điểm tổ chức sự kiện, khu vực tập trung đông người và các tuyến đường trọng điểm. Công tác trực, ứng trực được duy trì nghiêm túc, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an tập trung hướng dẫn, phân luồng, điều tiết phương tiện, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về giao thông đường bộ, không dừng, đỗ xe trái phép, hạn chế ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm và thời điểm kết thúc chương trình.

Song song với đó, các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ được chú trọng thông qua việc rà soát điều kiện an toàn tại khu vực tổ chức, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.

Với phương châm “Chủ động phòng ngừa – Kịp thời xử lý – Bảo đảm an toàn tuyệt đối”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quang Minh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội đoàn kết, an toàn, văn minh, giàu bản sắc văn hóa.